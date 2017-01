Bilan 2016

mardi, 03.01.2017

En lieu et place du Morning & Synthèses, vous trouverez ci-joint un Bilan de l’année écoulée ainsi que plusieurs indicateurs, statistiques et éléments potentiellement perturbateurs pour 2017.

John Plassard



Nous vous proposons ci-dessous les évènements qui nous ont semblé marquant en 2016 au niveau économique, macro-économique et politique.

À cela nous ajoutons les gagnants et les perdants de 2016 ainsi que plusieurs éléments économiques des plus importants.

1. Mois par mois

a. Janvier 2016

La Mort de Schengen ? La Suède a rétabli les contrôles d’identité à sa frontière avec le Danemark dans la région de l’Oresund pour lutter contre les flux de réfugiés. La Suède – qui compte moins de 10 millions d’habitants – estime qu’après avoir accueilli 163’000 demandeurs d’asile, elle a atteint son seuil de tolérance.

Le Danemark prend la même mesure pour sa frontière avec l’Allemagne.

Panique boursière en Chine : Les bourses de Shanghai et Shenzhen ont été fermées à deux reprises pour éviter un effondrement des cours boursiers. Les mauvais chiffres de l’activité manufacturière ont inquiété les investisseurs.

Le prix du baril de pétrole sous les 30 dollars : Avec un baril de pétrole à moins de 30 dollars, les comptes publics des pays exportateurs passent dans le rouge. La Russie doit baisser ses dépenses publiques et envisage de privatiser en partie Rosneft. L’Arabie saoudite pense à vendre en partie l’Aramco.

Retour de l’Iran : Les Etats-Unis et l’Union européenne ont levé leurs sanctions contre l’Iran qui a procédé à un échange de prisonniers avec Washington. Des dizaines de milliards de dollars d’avoirs iraniens vont être dégelés, alors que Téhéran prévoit de renforcer sa production pétrolière.

Les horlogers sous pression en 2016 ? Après un recul des ventes en 2015 (la première baisse enregistrée depuis 2009) et plusieurs mises en liquidation, une année difficile se profile pour l’industrie horlogère suisse. Les discours se veulent prudents sur les prévisions 2016.

b. Février 2016

Le retour du stress sur la Grèce : La zone euro est de nouveau sous tension. Les discussions avec la Grèce n’y sont pas complètement étrangères pas plus que ne l’est la croissance économique encore atone de la zone euro.

Les banques européennes apparaissent fragiles aux yeux des investisseurs et les bourses décrochent. Ainsi, depuis mai 2015 les bourses européennes ont décroché de plus de 20% (Francfort, Londres, Paris) voire plus (30% pour Madrid et Milan).

Le fantôme de la crise de 2008 plane de nouveau sur les marchés financiers d’autant plus que l’OCDE prévoit que la croissance économique mondiale ne devrait pas excéder 3% cette année.

Le début de la guerre des changes : L’équilibre de l’économie mondiale est menacé par la baisse sensible de la monnaie chinoise – plus de 6% par rapport au dollar depuis le début de 2016 – alors que le dollar se renforce et que la Banque centrale européenne maintient l’euro à un niveau relativement bas en continuant à mettre des liquidités sur le marché.

Les implications sont nombreuses. Le relèvement du dollar provoque le départ des capitaux des pays émergents – fragilisant ainsi une économie brésilienne qui en a impérativement besoin – au profit du marché nord-américain, alors que la faiblesse du yuan provoque un début d’hémorragie monétaire en Chine.

Les pays émergents sur le grill : Le Nigéria doit faire appel à la Banque mondiale à cause de la décrue du prix du baril du pétrole.

La production industrielle au Brésil s’est contractée de plus de 8% en 2015, pire chiffre depuis 2003, alors que l’inflation s’établit à plus de 10% sur un an. Le service de la dette représente désormais 20% du PIB brésilien.

En Afrique du Sud, le président Zuma est sous le feu des projecteurs pour avoir dépensé de l’argent public alors que le pays se prépare à une cure d’austérité.

La Chine connait une hémorragie monétaire du fait de l’affaiblissement de sa monnaie. Ainsi, en 2015 les stocks de devises étrangères ont baissé de 500 milliards de dollars.

Des doutes politiques : Le roi d’Espagne demande à Pedro Sanchez (PSOE) de former le nouveau gouvernement qui doit être investi le 3 mars 2016.

La tâche s’annonce difficile faute d’une majorité du PSOE au parlement. En Irlande, les élections législatives ont été perdues par la coalition au pouvoir (Fine Gael et Labour), mais aucune majorité claire ne se dégage.

c. Mars 2016

Le choc Trump : Aux Etats-Unis, le « super Tuesday » a confirmé l’avance des deux favoris, Hillary Clinton pour les Démocrates et Donald Trump pour les Républicains. Il est désormais très probable qu’ils s’affronteront aux élections présidentielles de novembre 2016.

La CDU perd des plumes : En Allemagne, la CDU a enregistré un sévère revers électoral dans trois länder, dont le riche Bade-Wurtemberg et la Saxe-Anhalt où le parti populiste AfD a remporté plus de 24% des suffrages.

Il s’agit d’une sanction électorale d’Angela Merkel pour sa politique migratoire qui est de moins en moins bien acceptée dans la population allemande.

L’Amérique du sud souffre : L’Amérique du Sud souffre du ralentissement de la croissance chinoise qui pèse à la fois par une diminution des investissements de Pékin et par une baisse du prix des matières premières exportées. Le Venezuela, dont la situation économique est des plus préoccupantes, est dans une impasse politique. L’opposition réclame le départ du président Nicolas Maduro, mais son manque d’unité ne lui a pas permis d’y parvenir. En Bolivie, le président Evo Morales reconnait l’échec de son referendum pour pouvoir se présenter à un quatrième mandat. Il a été rejeté par 51% des électeurs.

Au Brésil la récession économique et le retour de l’inflation (plus de 10%) sont la toile de fond d’une crise politique grave. Un scandale politico-financier qui remonte aujourd’hui jusqu’à la présidence car Dilma Rousseff est personnellement mise en cause.

d. Avril 2016

Les scandales politiques s’accumulent : En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a été reconnu coupable de violation de la Constitution par la Cour constitutionnelle, d’avoir utilisé des fonds publics – environ 15 millions d’euros -pour rénover sa résidence privée. L’opposition appelle à sa démission. Au Brésil la présidente Dilma Rousseff est menacée de destitution dans le cadre du vaste scandale politico-financier autour de Petrobras, compagnie pétrolière brésilienne qu’elle a dirigée.

Tension en Amérique Latine : Au Pérou, le président Ollanta Humala ne peut plus se représenter aux élections. La présidentielle oppose notamment Keiko Fujimori – dont le père ancien président péruvien est actuellement en prison – à Pedro Pablo Kuczynski, ancien premier ministre. Au Venezuela, le bras de fer entre le président Maduro et l’opposition qui a remporté les élections législatives continue.

L’Europe déstabilisée : Les Pays-Bas ont organisé un referendum sur un traité d’association entre l’Union européenne et l’Ukraine. Les Néerlandais se sont prononcé (64% des votes), par voie référendaire, contre ce traité accepté par déjà 27 membres de l’Union et le Parlement européen. Au-delà de l’Ukraine, il faut voir dans ce vote un rejet de la politique de l’Union européenne. En Espagne, la crise politique issue des élections législatives continue : les partis politiques ne parviennent pas à s’entendre : de nouvelles élections sont probables le 26 juin 2016.

Nouvelles tensions entre Berlin et la Banque centrale européenne (BCE). L’Allemagne s’oppose à ce que la BCE utilise davantage d’argent public – la « monnaie hélicoptère » qui arrose les marchés – elle lui répond en mettant en avant son indépendance. Norbert Hofer, du parti d’extrême droite FPö arrive en tête au 1er tour des élections présidentielles autrichiennes.

e. Mai 2016

David Cameron renforcé : Les élections législatives en Grande-Bretagne ont donné une nette majorité aux tories qui peuvent désormais gouverner seuls avec 331 des 650 sièges du parlement. On peut se demander si celui-ci demeure bien britannique car les indépendantistes écossais ont remporté 56 sièges (des 59 possibles en Ecosse),

La Grèce inquiète toujours : Athènes vient de rembourser sa dette de 750 millions d’euros contractée auprès du FMI à qui elle doit encore rembourser plus de 30 millions d’euros début juin 2015.

Les créanciers de la Grèce restent dubitatifs sur l’ampleur des réformes engagées par le gouvernement d’Alexis Tsipras, et la volonté des autorités à honorer leurs promesses. Lors de la réunion du G7 à Dresde (Allemagne) les créanciers européens ont reconnu qu’il reste à la Grèce un long chemin à parcourir. Christine Lagarde, directrice du FMI, évoque publiquement une possible sortie de la Grèce de la zone euro – un Grexit - qui n’entrainerait pas, selon elle, son implosion.

Les Etats-Unis sous tension : Après les émeutes de l’été à Fergusson suite à la mort d’un jeune noir américain, les Etats-Unis renouent avec des violences urbaines qui rappellent celles lors du combat des droits civiques lors des années 1960.

Un jeune noir est mort suite à son arrestation à Baltimore, les manifestations violentes ont provoqué en retour l’envoi de la garde nationale et l’instauration d’un couvre-feu. Une fusillade a éclaté à Garland au Texas, elle a été revendiquée par Daesh.

Si elle n’a coûté la vie qu’aux assaillants, elle est un avertissement très sérieux pour Washington.

La guerre se poursuit au Proche-Orient : Ce n’est qu’un exemple de ce qui se passe depuis le début de l’année mais en mai 2016 les forces spéciales des Etats-Unis ont mené une attaque qui a tué une trentaine de personnes dont Abbou Sayyaf (en charge des revenus pétroliers pour l’EI). En revanche, Daesh s’est emparé de Palmyre, ville antique de la reine Zénobie, et continue à assassiner les civils. Le régime syrien est pour l’instant affaibli face à l’offensive des jihadistes – notamment Al-Nostra - soutenus par les pétromonarchies du Golfe et l’avancée de l’EI. Ce dernier a dû abandonner Tikrit en Irak mais a pris Ramadi, capitale de la province d’al-Anbar provoquant l’exode d’une partie de la population.

f. Juin 2016

Brexit : Le referendum du 23 juin 2016 au Royaume-Uni a déplacé 72% des électeurs, il est donc représentatif ; près de 52% des votants se sont prononcés pour le « leave », à la surprise des sondeurs.

Des votes contestataires : En Autriche les résultats des élections présidentielles ont opposé le candidat vert Alexander Van der Bellen – sorti gagnant du scrutin – à Heinz-Christian Strache, leader du FPO. Ce dernier conteste le scrutin très serré et demande un recomptage des votes.

Les Suisses se sont prononcés massivement contre un revenu universel de 2500 francs suisses par mois proposé pour réduire la pauvreté. Il aurait été financé par une élévation sensible de la TVA et une taxe prélevée sur les salaires, la différence entre les « petits salaires » et ceux qui ne travaillent pas aurait été faible.

En Italie, le parti de Matteo Renzi, actuel chef du gouvernement, a essuyé une sévère défaite aux élections municipales, au profit du Mouvement 5 étoiles (M5S) fondé par Beppe Grillo. La jeune Virginia Raggi –quasi inconnue jusqu’à cette élection – vient de ravir la mairie de Rome, la ville de Turin est aussi gagnée par le M5S. Ces élections témoignent du rejet des partis traditionnels par les citoyens italiens. En Islande l’universitaire Gudni Johannesson (48 ans), sans étiquette politique, a remporté les élections présidentielles avec plus de 39% des votes exprimés.

g. Juillet/Août 2016

Les attentats encore et toujours : L’attentat à l’aéroport Atatürk d’Istanbul du 28 juin 2016 qui a fait 43 morts et plusieurs dizaines de blessés, est suivi d’autres attentats revendiqués ou non par l’EI. A Nice, le 14 juillet 2016, un camion fonce sur la foule venue assister au feu d’artifice et provoque la mort de plus de 80 personnes touchant un des symboles de l’art de vivre à la française et un des secteurs économiques les plus dynamiques du pays. Plus de 250 personnes ont perdu la vie en France dans des attentats islamistes depuis ceux des 7, 8 et 9 janvier 2015. L’Allemagne est à son tour touchée par une série de 4 attentats qui frappent le Sud du pays, la semaine du 18 juillet 2016, provoquant la mort d’une dizaine de personnes. En Irak, Bagdad est victime de plusieurs attentats, revendiqués par l’EI, qui causent la mort de plus de 250 personnes dans la communauté chiite, alors qu’en Arabie Saoudite, la ville sainte de Médine est aussi la cible d’un attentat suicide peu avant la fin du ramadan. Des attentats sont aussi perpétrés en Somalie, par les islamistes shebabs ou en Syrie dans la ville kurde de Qamichli par l’EI. L’Afghanistan n’est pas épargnée non plus.

Changement au Royaume-Uni : David Cameron, leader conservateur, qui restera dans l’Histoire comme celui qui organisé le référendum du Brexit. Il est remplacé au 10 Downing Street début juillet 2016 par Theresa May, celle-ci nomme Boris Johnson –ancien maire de Londres et un des porte-parole du Brexit – aux Affaires étrangères. L’Agence de notation S&P dégrade la note du Royaume Uni de AAA à AA.

L’Union européenne dans la tourmente : Alors que le Brexit relève du saut dans l’inconnu, la Slovaquie prend, à la suite des Pays-Bas, la présidence tournante de l’Union européenne pour six mois. Elle s’annonce difficile car le projet européen se dissout sous la pression de la fragmentation, dont le Brexit est l’élément le plus visible, des difficultés économiques dont l’Union peine à se sortir, d’une crise migratoire à l’ampleur sans précédent et d’un possible élargissement à la Turquie – le 16ème chapitre de négociation vient d’être ouvert – dont une partie non négligeable des Européens, et des Etats membres ne veulent pourtant pas. Les questions du projet communautaire, des frontières, de Schengen sont clairement posées.

Le putsch manqué : Le 15 juillet 2016 la Turquie est secouée par un putsch organisé par une partie de l’armée (au nom de la constitution, des libertés et de la laïcité) particulièrement malmenée par Recep Erdogan. Ce dernier accuse Fethullah Gülen – un prédicateur islamiste opposé aux Frères musulmans - d’en être à l’origine. Erdogan parvient à reprendre en main la situation et mène une purge des plus sévères révoquant des milliers de magistrats (plus d’un tiers de la profession) et d’enseignants. Des dizaines de milliers de militaires, de policiers sont arrêtés, les milieux intellectuels, les journaux sont purgés... plus de 55 000 fonctionnaires sont révoqués et au moins 13 000 emprisonnés. Les milieux économiques sont aussi concernés. Les accusations de torture en prison ressurgissent.

h. Septembre 2016

L’extrême droite gagne du terrain en Europe : Les élections présidentielles autrichiennes – qui avaient été gagnées en mai 2016 par le candidat écologiste contre le candidat d’extrême droite - ont été invalidées du fait d’irrégularités dans le dépouillement. Le « nouveau second tour » devrait se dérouler le 4 décembre 2016.

Le problème Apple : La Commission européenne a estimé que la firme américaine Apple a obtenu de l’Irlande – où l’impôt sur les sociétés est de 12,5% - des « aides d’Etat » qualifiées d’abusives : elle a payé moins de 1% d’impôts sur les profits réalisés. Bruxelles inflige une amende « historique » de 13 milliards d’euros à la firme à la pomme, amende qu’elle doit verser à Dublin.

Le traité de libre-échange transatlantique dans l’impasse : Les négociations en vue d’un accord de libre-échange transatlantique sont dans l’impasse. La France réclame purement et simplement l’arrêt des négociations, la position d’Angela Merkel n’est pas aussi tranchée. Plusieurs manifestations anti-Tafta se sont déroulées dans des grandes villes européennes, en Allemagne une part de la population a manifesté contre l’accord de libre-échange avec le Canada (Ceta).

Les pays émergents dans le doute : Alors que le ralentissement économique chinois pèse sur les résultats des grandes entreprises occidentales, il pénalise surtout les producteurs de matières premières que sont les pays émergents.

Le Nigéria est entré en récession économique et l’inflation est désormais à deux chiffres. Il est pénalisé par la baisse du prix du pétrole, les troubles dans le delta du Niger qui ralentissent l’extraction pétrolière ainsi que Boko Haram qui entretient une guerre civile au nord-est du pays.

Le Brésil est lui aussi en pleine décélération économique et en plein marasme politique. Dilma Rousseff, réélue à la présidence du pays à l’automne 2014 a été destituée officiellement en septembre 2016 – dans le cadre du scandale politico-financier de Petrobras – alors qu’elle crie au coup d’Etat. Lula, le père du Brésil du XXIème siècle, est lui aussi rattrapé par les accusations de corruption.

Son ancien ministre des finances – Antonio Palocci – a été arrêté dans le cadre du même scandale Petrobras.

L’Afrique du Sud souffre d’un ralentissement économique, lié au reflux du cours des matières premières, mais aussi d’une crise politique. Le gouvernement de Jacob Zuma est délégitimé par son inefficacité, il est en outre gangréné par la corruption. Au Venezuela le mouvement de contestation contre le président Maduro a repris de plus belle.

Accord de l’OPEP : Les membre de l’OPEP se sont accordés fin septembre 2016 pour une diminution de leur production de pétrole, d’environ 700’000 barils par jour pour faire face à la sévère décrue des cours qui handicape de façon inquiétante le budget de pays comme le Nigéria, le Venezuela, l’Algérie... et même l’Arabie saoudite qui découvre le déficit budgétaire.

Cette décision est historique à plusieurs niveaux : l’OPEP veut renouer avec sa capacité d’influer le cours du baril, comme elle l’a fait en 1973 en créant le premier choc pétrolier ou en 1986 avec le contre-choc pétrolier.

L’accord sera-t-il cependant respecté ?

i. Octobre 2016

L’Asie de nouveau instable : La Thaïlande est en deuil et pleure son roi Bhumibol – Rama IX – au pouvoir depuis 1946, objet d’un vrai culte de la personnalité auprès d’une population qui massivement le respecte. Aux Philippines, le président Rodrigo Duarte multiplie les insultes à l’encontre du président Obama, du parlement européen et du pape François (alors que les Philippines sont un pays catholique). Il mène, par ailleurs, une politique très dure vis-à-vis des milieux de la drogue. Il a non seulement pris ses distances avec Washington avec qui son pays est lié par un accord militaire depuis 1951 mais a aussi opéré un étonnant rapprochement avec Pékin. L’étoile de Washington pâlit dans la région, pour le plus grand profit de la Chine. Retour des tensions entre Union indienne et Pakistan dans la région du Cachemire qui a été divisée entre les deux Etats au moment de l’indépendance de 1947. Des affrontements armés ont eu lieu.

Première en Arabie Saoudite : l’Arabie saoudite est obligée d’emprunter sur les marchés financiers du fait d’une baisse spectaculaire de ses recettes. La faute à un baril de pétrole dont le prix oscille autour de 50 dollars. Il s’agit d’une réelle révolution pour cette pétromonarchie. Elle lève 17,5 milliards de dollars.

Un Brexit dur : Au Royaume-Uni, le premier ministre Theresa May lancera le processus pour organiser le départ de son pays de l’Union européenne avant la fin du mois de mars 2017, c’est-à-dire pour les 60 ans du Traité de Rome. La devise britannique continue de s’enfoncer.

Les réfugiés ne sont pas les bienvenus en Hongrie : En Hongrie, le premier ministre Viktor Orban a organisé un referendum en octobre 2016 sur l’accueil, dans son pays, des réfugiés. La constitution hongroise prévoit qu’un referendum n’est valide que si la moitié du corps électoral se prononce, c’était le principal enjeu pour Orban. Si 95% des voix se sont portées sur le « non », seul 45% des Hongrois se sont déplacés pour voter ce qui ne renforce pas la position d’un premier ministre très critiqué par ses partenaires européens.

Le Deutsche Bank au bord de la faillite ? La Deutsche Bank inquiète les bourses et les responsables européens depuis plusieurs jours. Ils redoutent qu'elle ne puisse pas faire face à ses échéances financières, alors qu'elle joue un rôle clé dans le système bancaire européen. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est une gigantesque amende infligée à la banque par le gouvernement américain à cause de son rôle dans la crise des subprimes il y a dix ans (potentiellement plusieurs milliards d'euros). La somme a été en partie provisionnée, mais on a réalisé à ce moment-là que l'établissement n'était pas si solide.

j. Novembre 2016

Victoire de Donald Trump : C’est un véritable séisme politique aux Etats-Unis : Donald Trump sera le 45ème président. Une fois encore, le républicain a su déjouer les pronostics en devançant la favorite des sondages, Hillary Clinton. Une période de transition de deux mois s’ouvre, pendant laquelle le pays va avoir deux chefs d’État à la fois. Donald Trump n’aura cependant aucun pouvoir, notamment sur la Constitution. Durant cette période, Donald Trump va devoir annoncer ses ministres et les 4’000 hauts fonctionnaires qui l’entoureront. Parmi eux, 1’000 devront être confirmés par une décision du Sénat.

Au Nicaragua, Daniel Ortega est réélu à la magistrature suprême pour un quatrième mandat, il aurait remporté plus de 72% des suffrages. Pour ce quatrième mandat, il a annoncé que son épouse serait sa vice-présidente.

A Cuba, Fidel Castro est décédé à 90 ans le 25 novembre 2016, avec lui disparaît l’un des derniers acteurs de la guerre froide.

L’Iran, alliée régionale de la Syrie de Bachar EL-Assad et de la Russie de Vladimir Poutine cherche à construire des bases militaires en dehors de son territoire, notamment en Syrie. C’est la preuve de la montée en puissance de la puissance chiite.

Alors que la croissance économique se fait moins forte qu’il y a quelques années, Pékin fait de nouveau face à une contestation de nature démocratique à Hong Kong en soutien à deux députés exclus du parlement. Quelques parapluies jaunes ont été aperçus dans la manifestation. Pékin vient de faire passer une loi concernant la cybersécurité pour resserrer son contrôle sur Internet et obliger les entreprises – quelle que soit leur nationalité – à coopérer avec les autorités. Les réseaux sociaux sont surveillés de près.

En Corée du Sud, la présidente Park Geun-hye fille du dictateur Park Chng-hee, mise en cause le mois précédent après la découverte de l’influence de la « Raspoutine » coréenne sur des décisions majeures, est contestée par des manifestations géantes qui ont réuni jusqu’à un million de personnes dans les rues de Séoul.

Les députés européens ont voté une nouvelle résolution pour geler les négociations concernant l’adhésion d’Ankara à l’Union européenne (UE). Les chefs d’Etat Européens, l’Allemagne en tête, ne veulent pas adopter une attitude trop tranchée vis-à-vis de la Turquie qui joue un rôle essentiel dans la gestion des flux migratoires depuis le Proche-Orient. Erdogan, quant à lui, a fait savoir qu’il avait d’autres opportunités que celle d’entrer dans l’Union européenne.

k. Décembre 2016

La Suisse met en service le plus long tunnel du monde destiné en Suisse à faciliter les échanges entre le nord et le sud de l’Europe. Ce tunnel baptisé GBT (Gothard Base Tunnel), entre les villes de Zurich et Lugano, a une longueur de 57 km et traverse le mont Saint-Gothard dans les Alpes. L’ouvrage colossal a nécessité 17 ans de travaux et a coûté près de 11 milliards d’euros. Le nouveau corridor Rhin-Alpes relie en ligne directe la mer du Nord et la Méditerranée, du port de Rotterdam à celui de Gênes. Le tunnel va être emprunté chaque jour par plus de 200 trains de marchandises, à une vitesse de 100 km/h, et par une cinquantaine de trains de voyageurs, pouvant rouler jusqu’à 200 km/h.

En Autriche, suite à l’annulation pour cause d’irrégularités de l’élection présidentielle du printemps 2016, un nouveau scrutin s’est tenu en décembre 2016. Cette fois-ci la victoire du candidat écologiste, Alexander Van der Belen face au candidat d’extrême-droite Norbert Hofer, est large.

En Italie, le premier ministre Matteo Renzi organise en décembre 2016 un referendum pour modifier environ un tiers de la constitution et assurer une meilleure gouvernance du pays en renforçant l’exécutif. Il s’est tellement investi pour le « oui » durant cette campagne que la victoire du « non » a pour conséquence sa démission. C’est le « non » qui l’emporte largement et force Matteo Renzi à laisser sa place à son ministre des Affaires étrangères Paolo Gentiloni qui appartient au parti démocrate.

La Chine a annoncé l'ajout d'une dizaine de monnaies dans le panier de devises qui lui sert à établir un cours de référence du yuan, diluant de facto la part du dollar -- une façon pour Pékin d'escamoter la dégringolade du yuan face au billet vert. Le nombre d'unités dans ce panier va désormais doubler: aux treize devises existantes, vont désormais s'ajouter onze autres (parmi lesquelles le won sud-coréen, le rand sud-africain, le forint hongrois, la lire turque ou encore le zloty polonais).

Barack Obama a ordonné l'expulsion de 35 diplomates russes et sanctionné des responsables du renseignement russe que Washington soupçonne d'être impliqués dans le piratage informatique qui a visé le Parti démocrate pendant la campagne des élections de novembre dernier aux Etats-Unis. La Russie quant à elle a annoncé qu’elle ne rentrerait pas dans ce « jeu » mais se réserve le droit de réagir.

Le magazine Forbes vient à nouveau de décerner en décembre 2016 à Vladimir Poutine le titre d’homme le plus puissant de l’année, et ce pour la quatrième fois. La Russie est redevenue incontournable sur l’échiquier international en intervenant dans le cadre du conflit en Syrie, en apportant un soutien militaire, en particulier au niveau aérien, décisif pour Bachar el-Assad. La Russie forme un triangle diplomatique avec l’Iran et la Turquie

En Corée du Sud, la procédure de destitution de la présidente Park Geun-hye est enclenchée. Elle est au cœur d’un scandale politico-financier – de corruption en lien avec les Chaebols – on lui reproche aussi d’avoir trop écouté une conseillère occulte qui pratique le chamanisme.

Il aura fallu un an, quasiment jour pour jour, pour que la banque centrale américaine se décide à reprendre la main. Après douze mois de suspense et d'incertitude, la Réserve fédérale a relevé les taux directeurs d'un quart de point. « A la lumière de la situation actuelle et prévue du marché de l'emploi, et de l'inflation, le comité a décidé de relever le taux de l'argent au jour le jour entre 0,50 % et 0,75 % pour les fonds fédéraux », a expliqué la Fed, qui a pris sa décision à l'unanimité. Une hausse « très modeste », selon la présidente Janet Yellen, qui permettra de continuer à « soutenir l'amélioration du marché de l'emploi et le retour à une inflation à 2 % ».

La Banque centrale européenne (BCE) décide de continuer à racheter des actifs jusqu’à la fin de l’année 2017 – au lieu d’avril 2017. La montant passera cependant de 80 milliards d’euros à 60 milliards. La président Mario Draghi refuse cependant de confirmer que c’est le début d’un cycle de normalisation économique.

2. Les surprises

Il y a clairement 2 indices qui ont surpris à la hausse en 2016. Aucun lien entre eux, mais une performance à faire pâlir plusieurs grandes économies mondiales.

a. L’IBOVESPA

Le marché boursier brésilien et le réal ont connu en 2016 leur meilleure année depuis 2009 avec des gains respectifs de 21,5% et 38,9%, portés par l'espoir que le nouveau président Michel Temer parviendra à contenir les dépenses publiques. Le réal restait sur cinq années de pertes. Sa progression de 21,5% sur l'année constitue de loin la meilleure performance des devises d'Amérique latine et la deuxième des devises émergentes derrière le rouble russe.

La monnaie brésilienne avait perdu plus de la moitié de sa valeur entre 2011 et 2015, les inquiétudes sur la dette publique du pays venant s'ajouter à la méforme générale des marchés émergents.

L'indice Bovespa de la Bourse de Sao Paulo a pris pour sa part 38,9% en 2016 et sa hausse calculée en dollars a atteint 68,8%, ce qui le classe en tête des marchés émergents.

b. Le FTSE 100

Le FTSE 100 a clôturé l’année 2016 en hausse de 0,3% à 7’142,83 points, à un nouveau sommet historique. L'indice phare britannique enregistre ainsi une progression de 14,43% sur l'ensemble de 2016, après un recul de 4,96% en 2015 et de 2,59% en 2014. Il signe ainsi, en devise locale, sa meilleure année depuis 2013 (+14,43%).

3. Performances sectorielles (US)

Sans surprise, c’est bien évidemment les secteurs de l’énergie et des financières qui finissent l’année avec les meilleures performances. Le secteur de la santé est resté en queue de peloton.

4. L’Or et les métaux

Si l’Or semblait être le grand perdant de la fin 2016, le métal jaune a tout de même terminé 2016 sur un gain total de plus de 9% après trois années de baisse.

L’année ne fut cependant pas si simple qu’elle n’en a l’air. Le métal fin avait atteint un plus haut de deux ans en juillet, profitant de son statut de valeur refuge après les brèves turbulences sur les marchés qui ont suivi le vote britannique en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Déjà tout au long du premier semestre les investisseurs avaient renforcé leur exposition sur l'or en raison des inquiétudes sur la croissance mondiale qui ont amené la Réserve fédérale à différer la normalisation de sa politique monétaire. En novembre toutefois les cours ont chuté de plus de 8%, conséquence de l'envolée des taux longs américains après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle du 8 novembre.

L'année 2016 restera aussi comme un bon cru pour les autres métaux précieux, à commencer par le palladium qui a gagné plus de 21% en 12 mois. Le platine affiche quant à lui un gain plus modeste de 1% depuis le 1er janvier mais il s'agit de sa première progression annuelle en quatre ans. L'écart de prix entre le platine et le palladium s'est rétréci à 141 dollars l'once au mois de décembre, le plus faible depuis près de 15 ans, le palladium profitant d'une hausse de la demande en Chine et aux Etats-Unis alors que l'offre stagne. L'argent de son côté a fini l’année avec un gain de 17% sur l'ensemble de 2016.

5. Le prix du baril de pétrole

Les cours du pétrole ont clôturé 2016 sur leur plus forte hausse annuelle depuis la crise financière. Ils ont pourtant plongé cette année à leurs plus bas niveaux depuis dix ans. Le brut américain affiche une hausse de près de 45% depuis le 1er janvier, et le Brent a grimpé de 50%. L'Arabie saoudite et ses alliés au sein de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se sont entendus pour réduire leur production afin de mettre fin à la surabondance de l'offre qui avait provoqué une chute des cours fin 2014. Ces engagements ont débouché sur une reprise graduelle des prix de l'or noir cette année. Nombre de traders estiment que ceux-ci pourraient bientôt atteindre les 60 dollars le baril, un an seulement après leur chute sous le seuil de 30 dollars, qui avait secoué les marchés financiers début 2016. Mais pour le moment, les cours du pétrole demeurent aux alentours de 50 dollars, certains opérateurs n'étant pas convaincus que l'Opep tienne ses engagements de réduction de la production.

6. Les rendements en hausse

Globalement, les rendements des emprunts d'Etat en zone euro ont augmenté en 2016. Cependant, on note que les rendements italiens et portugais ont enregistré en 2016 leur première hausse annuelle depuis 2011, année de la crise de la dette dans la zone euro, sur fond de faiblesse de leur secteur bancaire et de leur économie, ainsi que d'instabilité politique.

Le rendement des obligations d'Etat italiennes à dix ans a augmenté d'environ 23 points de base sur l'ensemble de l'année pour remonter à 1,83%. Le mois de décembre a connu une embellie, grâce aux efforts visant à résoudre la crise bancaire et à la formation rapide d'un nouveau gouvernement après le départ de Matteo Renzi de la présidence du Conseil suite à l'échec du référendum du 4 décembre sur la réforme de la constitution. Le rendement à dix ans italien achève le mois de décembre sur une baisse d'environ 15 points de base, la plus forte depuis mars.

Le marché obligataire portugais a constamment sous-performé les autres marchés de la zone euro cette année. Sur l’ensemble de l’année, il est remonté de 127 points à 3,80%.

7. Les devises

Le dollar a enregistré sa quatrième année consécutive de hausse face à un panier de référence composé d'autres grandes devises. L'indice du dollar, qui mesure l'évolution du billet vert face à six autres grandes monnaies, a progressé de 3,8% sur l'ensemble de 2016. Sa hausse a même dépassé 7% sur le seul quatrième trimestre, et plus de 3,5% depuis le 8 novembre, jour de l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis. La perspective d'une poursuite de la hausse des taux de la Réserve fédérale a également contribué à la hausse. La devise américaine a enregistré sur 2016 sa première baisse annuelle en cinq ans face au yen (-3%). L'euro, lui, a perdu 3,2% sur l'ensemble de l'année, sa troisième baisse annuelle d'affilée. La grande perdante de 2016 reste évidemment la livre sterling, qui a chuté de 16,4% face au dollar, sa plus mauvaise performance depuis 2008, conséquence du vote du 23 juin pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Autres monnaies sanctionnées en 2016, le peso mexicain a perdu près de 21% face au billet vert et le yuan chinois 7%. Le peso a souffert de la proposition de Donald Trump de bâtir un mur à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis et de sa volonté de remettre en cause certains accords commerciaux. Le yuan, lui, a été affecté par le ralentissement de l'économie chinoise et la hausse du dollar.

8. Le Bitcoin

L’évolution du Bitcoin en fin d’année 2016 a été l’une des surprises de l’année. La valeur totale des bitcoins en circulation a dépassé en décembre les 14 milliards de dollars soit un record historique.

Le prix de la monnaie virtuelle a atteint les 875 dollars sur la plate-forme européenne Bitstamp. Il a plus que doublé depuis le début de l'année, quand il valait 435 dollars.

La pression sur la devise chinoise (le yuan) a permis au Bitcoin de revenir sur le devant de la scène en tant que valeur refuge. Les chinois craignent en effet que la banque centrale chinoise ne soit tentée de poursuivre la lente dévaluation de la devise du pays (-7% face au dollar depuis le début de l’année). Les données montrent que la majorité des échanges de bitcoins concernent la Chine, où toute augmentation de la demande a donc un impact significatif sur la valeur de la monnaie virtuelle. Si le Bitcoin n’est pas officiellement reconnu en Chine, la monnaie virtuelle est cependant tolérée et rentre dans ce que l’on appelle une zone grise. Les échanges de Bitcoins permettent entre autres de contourner les contrôles de capitaux tels que ceux existant en Chine.

Il convient de ne surtout pas minimiser le phénomène, ce d’autant plus que la Suisse à sa carte à jouer dans la course à la monnaie virtuelle. En effet, le manque de régulation pousse plusieurs entreprises à installer leur siège social en Suisse. C’est le cas de Xapo, qui était en Californie jusqu’à présent. Son activité : elle stock les bitcoins d’une façon sécurisée. C’est donc un coffre-fort virtuel, où l’on dépose ses Bitcoins en attendant qu’ils prennent encore plus de valeur.

9. Les risques de récession

10. Les flux

L’excellent dernier rapport hebdomadaire sur les flux publié par Bank of America Merrill Lynch Global Research nous a donné plusieurs informations d’importance.

On a tout d’abord appris que les sorties nettes sur les fonds d'investissement collectifs investis en actions avaient atteint l'année dernière un plus haut depuis 2008 tandis que les fonds obligataires avaient enregistré une huitième année consécutive de collecte nette.

Sur la semaine au 30 décembre 2016, les fonds actions ont subi 1 milliard de dollars de rachats nets et les fonds obligataires ont enregistré des entrées nettes à hauteur de 3,4 milliards de dollars, interrompant huit semaines consécutives de sorties nettes.

Ensuite, les fonds dédiés aux matières premières ont connu une septième semaine consécutive de collecte nette, à hauteur de 500 millions de dollars. Au sein des fonds actions, ceux investis en actions japonaises ont bénéficié de 2,4 milliards de dollars de flux entrants, le montant le plus élevé en sept semaines.

En terme géographique, les fonds actions émergentes ont subi des rachats pour la deuxième semaine consécutive à hauteur de 2,5 milliards de dollars sur la période., les fonds spécialisés sur les actions américaines ont enregistré les dégagements les plus élevés en huit semaines à hauteur de 1,6 milliard de dollars. Les flux sur les fonds en actions européennes ont été quasi stables (-40 millions de dollars).

Finalement, l'attentisme de fin d'année aidant, les fonds monétaires ont engrangé 16 milliards de dollars. Sur l'année 2016, les fonds actions ont enregistré 93 milliards de dollars de sorties nettes recouvrant 210 milliards d'euros d'entrées sur les fonds indiciels plus que compensées par 294 milliards de dégagements sur la gestion active. La collecte nette sur les fonds obligataires a porté sur près de 148 milliards de dollars.

11. Black Swan 2017

Vous trouverez ci-dessous les évènements qui potentiellement pourraient venir perturber les marchés cette année :

· Bremain

· Effondrement des rendements obligataires

· Le 10 ans américain à 4 pourcents

· Les Pays-Bas et/ou la France se dotent d’un gouvernement d’extrême droite

· Angela Merkel perd les élections législatives

· Forte baisse de la croissance chinoise

· Le Yuan s’effondre face au dollar

· L’euro s’apprécie à 1.15 face au dollar

· L’inflation au Japon rebondit fortement

· L’Or est le grand gagnant

· La BCE repasse à 80 milliards d’achats d’actifs par mois et la Fed ne remonte ses taux d’intérêt directeurs qu’une seule fois

· Une cyberattaque sur un indice boursier

· Intervention armée de la Corée du Nord

Pour mémoire, les 10 derniers Black Swan qui ont marqué ces 20 dernières années ont été :

1. La crise asiatique en juillet 1997

2. L’effondrement de la bulle internet en mars 2000

3. L’attaque des Twin Tower en septembre 2001

4. La crise financière mondiale de septembre 2008

5. La crise de la dette en zone euro en décembre 2009

6. La catastrophe de Fukushima en mars 2011

7. La crise pétrolière en juin 2014

8. La dévaluation du Yuan en août 2015

9. Le Brexit en juin 2016

10. L’élection de Donald Trump à la tête du gouvernement américain