Parts égales entre Suisses et étrangers dans les hôtels en janvier

lundi, 09.03.2020

En janvier 2020 les touristes suisses et les touristes étrangers ont fait parts égales pour leurs nuitées dans les établissements hôteliers de notre pays.

La progression est plus belle chez les Suisses.(Keystone)

Sur un total de 3 millions de nuitées les touristes suisses et les touristes étrangers ont partagé la poire en deux, soit 1,5 milllion de nuitées pour chacun des deux groupes, a annoncé l'Office fédéral de la statistique (OFS) lundi.



Mais la progression est plus belle chez les Suisses (+7% soit 99'000 nuitées supplémentaires par comparaison avec 2019) dans la période sous revue que chez nos amis étrangers (+5,7% soit 81'000 nuitées supplémentaires).



Parmi les touristes venus de l'extérieur de notre pays, les Allemands représentent plus d'un cinquième des touristes, avec 308'875 nuitées, contre 302'286 en 2019. Mais ce sont les Américains (133'336 contre 123'063) et surtout les Chinois (77'708 contre 57'287) qui affichent les plus belles progressions.



Au niveau des nuitées par continent, l'Asie arrive en tête sur le plan de son avancée, avec 251'977 nuitées contre 213'821 auparavant. La progression est aussi intéressante pour l'Amérique, marquée par 208'610 nuitées par rapport à 188'600. L'Europe continue de représenter le plus grand lot de nuitées, avec 981'501 touristes ayant dormi en Helvétie, contre 960'719 en 2019.



Parmi les cantons, ce sont les hôtels grisons, avec 681'622 nuitées et un taux brut d'occupation des lits de 47,9%, qui sont les plus appréciés. Ils sont suivis par les établissements valaisans (449'625 et 44,6%), les bernois (399'278 et 35,8%) et les zurichois (387'166 et 41,2%). Les premiers romands après les valaisans sont les genevois (219'627 et 43,1%). Les hôtels les plus boudés sont les jurassiens, avec 4452 nuitées et un taux d'occupation des lits de seulement 8,7%.(awp)