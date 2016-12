Coca-Cola rachète la part d'Ab InBev dans une filiale africaine pour 3,2 milliards

mercredi, 21.12.2016

En fusionnant fin septembre avec son rival SABMiller, le belgo-brésilien AB InBev avait récupéré la participation du brasseur britannico-sud-africain dans la filiale africaine de Coca-Cola. SABMiller, qui effectuait une bonne partie de l'embouteillage du célèbre soda à l'échelle internationale, y détenait une part majoritaire de 54,5%.

Coca-Cola avait annoncé en octobre son intention "d'exercer son droit" de racheter cette participation. - (Reuters)

Le géant des boissons non-alcoolisées Coca-Cola va racheter la participation du brasseur AB InBev dans sa filiale Coca-Cola Beverages Africa (CCBA) pour 3,15 milliards de dollars, ont annoncé mercredi les deux groupes dans un communiqué.



L'opération couvre l'Afrique du Sud, la Namibie, le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, l'Ethiopie, le Mozambique, le Ghana, Mayotte et les Comores, est-t-il précisé dans le communiqué.



Les deux entreprises ont également "conclu un accord de principe" pour que Coca-Cola acquière "les intérêts d'Ab InBev dans les opérations d'embouteillage en Zambie, au Zimbabwe, au Botswana, au Swaziland, au Lesotho, au Salvador et au Honduras pour un montant non divulgué".



Coca-Cola "prévoit de conserver tous ces territoires temporairement jusqu'à ce qu'ils puissent être refranchisés avec d'autres partenaires", est-il souligné.



L'entreprise américaine "poursuit les négociations" avec un certain nombre de partenaires "hautement qualifiés et intéressés par la mise en bouteille sur ces territoires", a déclaré son PDG Muhtar Kent, cité dans le communiqué.



"Nous allons poursuivre notre plan stratégique à long terme dans ces importants marchés en croissance", a-t-il ajouté.



Les entreprises espèrent conclure les opérations d'ici la fin de l'année 2017. - (awp)