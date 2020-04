Facebook achète 10% de Jio Platforms pour 5,7 milliards de dollars

mercredi, 22.04.2020

En engageant 5,7 milliards de dollars dans Jio Platforms, Facebook réalise un des plus grands investissements étrangers en Inde.

L'Inde est le premier marché du groupe Facebook, avec environ 400 millions d'utilisateurs.(Keystone)

Le groupe Facebook a annoncé mercredi un investissement de 5,7 milliards de dollars dans Jio Platforms. Cette transaction va lui donner le contrôle de 9,99% de la filiale numérique du conglomérat Reliance Industries, détenu par l'homme le plus riche d'Inde.



Il s'agit d'un des plus grands investissements étrangers réalisés en Inde, qui fera du réseau social américain le premier actionnaire minoritaire de Jio Platforms.



Le géant californien a expliqué mercredi que la transaction devait lui permettre de lier "la puissance de WhatsApp", sa messagerie, à Jio, groupe numérique qui connaît une expansion fulgurante, et ce pour générer de la croissance. L'Inde est le premier marché du groupe Facebook, avec environ 400 millions d'utilisateurs.

Politique très agressive

L'Inde connaît une des transformations économiques et sociales les plus dynamiques que le monde ait jamais connue, promue par l'adoption rapide des technologies du numérique", a expliqué Facebook dans un communiqué en précisant que 560 millions de personnes avaient obtenu ces cinq dernières années en Inde un accès à Internet.



En seulement quatre ans, Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Inde, a fait de sa filiale de télécommunications Jio le premier opérateur mobile du pays avec 388 millions de clients, battant un à un ses concurrents avec une politique très agressive en matière de prix. Jio Platforms fournit des services internet et de commerce en ligne en s'appuyant sur cette énorme base de clients mobile.



"Notre but est d'offrir de nouvelles opportunités aux entreprises de toutes les tailles, et particulièrement aux 60 millions de petites entreprises d'Inde", a affirmé Facebook.(ats)