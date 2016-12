Le rouble au plus haut en plus d'un an après l'accord pétrolier de Vienne

lundi, 12.12.2016

La monnaie russe bondissait lundi à ses plus hauts niveaux en plus d'un an face au dollar et l'euro, entraînée par les prix du pétrole après l'accord entre pays producteurs samedi à Vienne pour réduire l'offre mondiale.



En début de séance à la Bourse de Moscou, le dollar a baissé jusqu'à 61,49 roubles, son plus faible niveau depuis octobre 2015, et l'euro à 64,95 roubles, niveau inédit depuis juillet 2015.



L'économie russe, et encore plus ses échanges extérieurs influant sur la monnaie, sont très dépendants des hydrocarbures. La chute de leurs prix depuis deux ans et les sanctions occidentales dues à la crise ukrainienne ont plongé la Russie en crise économique et provoqué une violente dévaluation du rouble.



L'accord de samedi entre membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et les grands pays exportateurs ne faisant pas partie du cartel comme la Russie entraînait une forte hausse des cours du pétrole, le baril dépassant lundi matin le seuil psychologique de 55 dollars. - (awp)