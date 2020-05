Swatch et Richemont en hausse malgré la chute des exportations horlogères

mardi, 26.05.2020

En début de matinée, Swatch prenait +3,4% à 187,55 francs et Richemont +2,2% à 54,68 tandis que le SMI avançait de 0,02%.

Les valeurs du luxe et de l'horlogerie Swatch et Richemont semblaient insensibles à la chute vertigineuse des exportations de montres en avril. (image d'illustration).(Keystone)

Les valeurs du luxe et de l'horlogerie Swatch et Richemont semblaient insensibles à la chute vertigineuse des exportations de montres en avril. Le secteur a portant été touché de plein fouet par les conséquences de la pandémie de coronavirus.

Vers 10h10, Swatch prenait +3,4% à 187,55 francs et Richemont +2,2% à 54,68 tandis que le SMI avançait de 0,02%.

Au mois d'avril, les exportations horlogères se sont inscrites à 328,8 millions de francs, en baisse de 81,3% par rapport au mois de mars. Tous les groupes de matière ont essuyé des replis, entre 75% et 90% et aussi bien en valeur qu'en nombre de pièces, selon les données de la Fédération de l'industrie horlogère suisse et de l'Administration fédérale des douanes.

Le repli des ventes de montres à l'étrangers s'explique plutôt par une situation extraordinaire que par une tendance à un affaissement de la demande, notent les analystes de Goldman Sachs. Les données de mai et juin permettront de tirer des conclusions plus solides. On pourra alors déterminer si les exportations horlogères ont profité de la reprise de la production et de la réouverture progressives des magasins en Europe et aux Etats-Unis.

Alors que la résilience des exportations horlogères avait positivement surpris lors des mois précédents, cette fois-ci, le secteur a été touché de plein fouet, commente Patrik Schwendimann, analyste à la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Lui-même tablait sur un repli de 50% à 880 millions. Le seul marché à offrir un peu de réconfort est la Chine continentale, avec un repli moindre, de 16,1%. "Les Chinois consomment en ce moment principalement dans leur propre pays", selon lui.(AWP)