Les usines chinoises de Schindler fonctionnent à plein régime

vendredi, 03.04.2020

En Chine, les sites de la firme à caractère familial ont retrouvé leurs pleines capacités.

Thomas Oetterli s'attend à un ralentissement des activités de l'entreprise du marché des ascenseurs en 2020.

Les usines de Schindler en Chine ont retrouvé leurs pleines capacités, selon le directeur général Thomas Oetterli. Les installations fonctionnent à 100% de leurs activités et ne déplorent aucun goulet d'étranglement au niveau de l'approvisionnement, selon nos confrères de la NZZ.



«Tous nos fournisseurs sont de retour», a expliqué le CEO du groupe géant du marché des ascenseurs. Ces derniers ont bénéficié de soutiens financiers et des paiements anticipés. Les clients, pour leur part, se sont vu accorder des facilités de paiement, comme des reports de facture voire même des rabais.



Schindler a remporté plusieurs contrats ces dernières semaines en Chine. La reprise de l'activité de construction dans le pays demeure balbutiante. «La Chine est le premier marché à revenir et il est en plein essor"» souligne le patron du groupe lucernois.



La firme dispose de sites à Shanghai, Suzhou et Xuchang où elle a réalisé un chiffre d'affaires de quelque 1,55 milliard de francs en 2019, ce qui représente 14% des ventes globales.



Pour l'ensemble des activités, Thomas Oetterli s'attend à un ralentissement en 2020. Les recettes devraient rester stables dans le meilleur des scénarios, le pire impliquant un recul de 10% du chiffre d'affaires groupe.



Schindler conserve sa capacité de livrer toutes les régions du monde, assure le directeur général. Une seule exception persiste. L'usine de Puna, en Inde, est au point mort depuis que le gouvernement a décrété cette semaine la fermeture généralisée à l'échelle du pays. (AWP)



Lire aussi: Schindler fait face à un début d’année difficile



>>>Lire également notre dossier Coronavirus