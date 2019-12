La start-up vaudoise Amplify veut démocratiser l'accès au marché publicitaire

mardi, 26.11.2019

En automatisant l’achat d’espaces médias à travers tous les canaux de distribution, Amplify veut faciliter l'accès au marché publicitaire et la diffusion de messages auprès d’un large public.

SG



Leila Delarive a cofondé l'entreprise avec Alexandre Tzonis et Florian Ducommun. (Keystone)

Amplify, une start-up fondée par Leila Delarive, Alexandre Tzonis et Florian Ducommun, veut démocratiser l’accès au marché publicitaire à travers tous les canaux.

En automatisant l’achat d’espaces médias à travers tous les canaux de distribution (Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Google ads, les médias en ligne, etc), la jeune pousse vaudoise veut simplifier l'accès au marché publicitaire et la diffusion des messages auprès d’un public plus large.

Amplify permet notamment aux messagers de recourir au financement participatif pour financer la diffusion de la campagne publicitaire.

Après avoir bouclé un premier tour d’investissements, la start-up vaudoise entame sa deuxième levée de fonds pour préparer le lancement international de la plateforme courant 2020. Son objectif: 1 milliard d’achat média via Amplify à travers le monde d’ici 2024.