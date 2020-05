Givaudan acquiert le français Alderys

En acquérant la société française Alderys, Givaudan se renforce dans le domaine des technologies de bio-ingénierie.

Givaudan se renforce dans les produits naturels et biosourcés.(Keystone)

Givaudan va acquérir la société française Alderys et se renforce de la sorte dans le domaine des technologies de bio-ingénierie, plus particulièrement les produits naturels et biosourcés. Les modalités de la transaction n'ont pas été divulguées.



Mais le communiqué paru jeudi précise que l'activité d'Alderys aurait représenté 3 millions d'euros de revenus supplémentaires pour les résultats de Givaudan en 2019 sur une base pro forma et que le groupe de parfumerie prévoit de financer la transaction à partir des ressources existantes.



Alderys, qui emploie 30 personnes, développe des approches innovantes pour l'ingénierie biologique de composés de valeur à partir de matières premières renouvelables.(awp)