Légère croissance des recettes pour Migros en 2019

vendredi, 17.01.2020

En 2019, le géant orange Migros a enregistré une progression des ventes de 0,7% à 28,66 milliards de francs. Les ventes en ligne progressent contrairement au commerce de détail classique.

Le chiffre d'affaires consolidé du commerce de détail des coopératives a légèrement reculé.(Keystone)

Le groupe Migros a vu ses recettes légèrement augmenter l'année dernière. Si le commerce de détail classique, notamment les supermarchés, a souffert d'un léger recul, les ventes en ligne ont poursuivi leur solide avancée.



En 2019, le géant orange a enregistré une progression des ventes de 0,7% à 28,66 milliards de francs, a-t-il indiqué vendredi dans un communiqué.



Le chiffre d'affaires consolidé du commerce de détail des coopératives a légèrement reculé de 0,7% à 16,7 milliards de francs, avec un repli plus marqué de 1,4% à 11,6 milliards dans les supermarchés et hypermarchés du groupe.



Les marchés spécialisés (Micasa, SportXX, Melectronics, Do it + Garden, Interio et Obi), secteur que Migros est en train de restructurer, ont vu leurs recettes reculer de 1,2% à 1,8 milliard de francs.



Le commerce en ligne affiche par contre une santé resplendissante, avec des ventes en forte hausse de 9,9% à 2,3 milliards de francs. La locomotive Digitec Galaxus a réalisé a elle seule un chiffre d'affaires de 1,1 milliard, une envolée de 16,1% comparé à 2018.

Les résultats détaillés seront publiés le 24 mars.(awp)