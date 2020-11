Exportations: plus d’un franc sur deux est passé par le ciel en 2019

jeudi, 26.11.2020

En 2019, la voie aérienne a représenté plus de la moitié de la valeur des exportations. Selon l’Administration fédérale des douanes (AFD), le trafic aérien se montre toujours plus dynamique et s’accapare les biens de valeur élevée.

Selon l’AFD, les biens exportés par avion ont coûté, en moyenne, 200 francs en 2019. Ceux importés par les airs affichaient une valeur d'environ 1230 francs. Des chiffres bien plus élevés que pour les objets acheminés par la route, valant environ 9 francs à l'exportation et 5 francs à l'importation. (Keystone)

Tant à l’exportation qu’à l’importation, la domination des voies aérienne et routière est immuable depuis 2012. L’Administration fédérale des douanes (AFD) a publié, ce jeudi, ses chiffres concernant le commerce extérieur: l’année 2019 n’a pas échappé à la règle.

A l’export, le trafic aérien a représenté plus de la moitié de la valeur des biens échangés en 2019, suivi de près par le trafic routier avec 45%.

Pourtant, en volume, c’est le trafic par la route qui occupe une part prépondérante, avec 75% du volume d’échange. Un dixième du volume a été acheminé par voie ferroviaire et seulement 4% par voie aérienne. Ce phénomène s’explique très simplement: les biens affichant une valeur unitaire élevée sont surtout acheminés par avion. Ainsi, si on exclut l’or des calculs pour l'année 2019, le trafic routier prend alors en charge 54% de la valeur des exportations, en tête des transports utilisés, et le trafic aérien tombe à 41%.

Le commerce aérien présente une évolution plus dynamique, souligne l’AFD dans son communiqué en indiquant qu’il a démontré d’une hausse de «près de 40% entre 2012 et 2019, contrairement à la hausse du trafic routier de seulement 16%.»

L’avions pour les biens de prix

Selon l’AFD, le mode de transport privilégié diffère considérablement selon la valeur unitaire des biens. A l’exportation, celle-ci a avoisiné les 200 francs en 2019 par voie aérienne, contre 9 francs par la route et 3 francs par le rail. A l’importation, même constat: en 2019, les biens importés par voie aérienne ont affiché une valeur unitaire de 1230 francs, contre 5 francs pour la route et 1,50 francs pour le rail.