Plus de 1 million de visiteurs au Jungfraujoch en 2019

vendredi, 03.01.2020

En 2019, 1,056 million de personnes ont visité le Jungfraujoch, destination phare des Alpes bernoises. Un chiffre en repli en raison de nombreuses tempêtes.

La clientèle asiatique est majoritaire.(Keystone)

Jungfraubahn Holding a maintenu, pour la quatrième année consécutive, le nombre de visiteurs au dessus de la barre des 1 million de personnes au Jungfraujoch, notamment grâce à la clientèle asiatique.



En 2019, 1,056 million de personnes ont visité la destination phare des Alpes bernoises, un chiffre en repli de 1,0% sur un an, a indiqué vendredi dans un communiqué l'exploitant de remontées mécaniques et de restaurants d'altitude.



Le repli a été justifié par les nombreuses tempêtes, notamment en novembre et décembre, qui avaient conduit à des interruptions d'exploitation.



Les autres destinations ont été plus dynamiques, à l'instar de Grindelwald-First où le nombre de visiteurs s'est envolé de 20,4% à 707'100 personnes. La Mürrenbahn a enregistré un bond de 12,3% à 456'300 personnes et la Harderbahn une progression de 11,7% à 606'200 visiteurs.(awp)