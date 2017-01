Le commerce extérieur a renoué avec la croissance en 2016

jeudi, 26.01.2017

En 2016, les exportations ont crû de 3,8% en valeur nominale à 210,7 milliards de francs, un plus haut historique à mettre au crédit principalement au renchérissement des produits de l'industrie pharmaceutique.

La balance commerciale boucle avec un excédent record de 37,5 milliards de franc. - (Reuters)

Le commerce extérieur a retrouvé le chemin de la croissance lors de l'année écoulée, poussé notamment par les produits chimiques et pharmaceutiques. En revanche, le secteur des machines et électronique et celui de l'horlogerie, numéro deux et trois de l'export helvétique, n'ont pas "participé à la fête", indique l'Administration fédérale des douanes (AFD) jeudi dans un communiqué. La balance commerciale boucle avec un excédent record de 37,5 milliards de franc.



En 2016, les exportations ont crû de 3,8% en valeur nominale à 210,7 milliards de francs, un plus haut historique à mettre au crédit principalement au renchérissement des produits de l'industrie pharmaceutique, précise l'AFD. Toutefois, exprimée en termes réels, c'est-à-dire corrigée de l'évolution des prix, l'évolution est négative (-0,8%).



De leur côté, les importations ont bondi de 4,1% (réel +1,2%) à 173,2milliards de francs, mais restent inférieures de 13,7 milliards de leur apogée de 2008. Au regard de l'évolution trimestrielle, elles ont fléchi à partir de juillet, constate l'administration fédérale.



Les échanges avec l'Union européenne (UE, +4%) ont globalement progressé, même si l'évolution a été contrastée selon les régions. Les exportations vers l'Allemagne (+3 milliards de francs) et la Belgique (+0,6 milliard) affichent une nette progression, alors qu'avec le Royaume-Uni et l'Italie elles ont décliné.



C'est aux Etats-Unis que l'évolution a été la plus spectaculaire, avec un bond de 4 milliards de francs. En revanche les exportations à destination de l'Asie ont stagné, alors que celles vers l'Amérique latine accusent un recul de 5%. - (awp)

Les exportations horlogères dans les chiffres rouges en 2016

Les exportations horlogères suisses se sont à nouveau inscrites dans les chiffres rouges en 2016, et ce, pour la deuxième année consécutive. Elles ont chuté de 9,9% en valeur nominale à 19,41 milliards de francs sur un an (valeur corrigée des jours ouvrables). En terme réel, la contre-performance est de 15,3%, annonce mardi l'Administration fédérale des douanes (AFD) dans un communiqué.



Les ventes à l'étranger de montres à petit calibre mécaniques ou automatiques ont chuté de 9,8% en valeur nominale et celles à petit calibre électriques de 9,7%. Le plus fort repli a été enregistré dans la catégorie dédiée aux fournitures d'horlogerie, pour laquelle les ventes à l'étranger ont diminué de 11,9%.



Les exportations horlogères ont évolué à contre-courant de la tendance générale du commerce extérieur suisse en 2016. Les exportations ont ainsi progressé de 3,8% en valeur nominale pour atteindre 210,7 milliards de francs.



Pour le seul quatrième trimestre, les ventes horlogères à l'étranger ont accusé un repli de 7,3% à 5,21 milliards de francs en valeur nominale corrigée des jours ouvrables. En terme réel, le repli est de 12,2%.



Au mois de décembre, les exportations horlogères sont restées stables en valeur nominale par rapport au mois de décembre 2015 à 1,66 milliard de francs. En termes réel, elles ont reculé de 5,6%. - (awp)