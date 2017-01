Emmi rachète le fabricant de desserts Italian Fresh Foods

mercredi, 18.01.2017

Emmi acquiert le fabricant de desserts Italian Fresh Foods. La société réalise un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros et 85% des ventes sont réalisées à l'étranger, principalement au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Le prix de la transaction ne sera pas dévoilé, a précisé Emmi mercredi.



Par cette acquisition, Emmi entend consolider sa position sur le marché des desserts italiens après le rachat de deux sociétés dans ce secteur que sont A-27 en 2012 et Rachelli en 2013. Italian Fresh Foods lui permettra d'approfondir son savoir-faire et de continuer à se développer sur un marché de niche attractif, précise le communiqué.



L'acquisition facilitera également l'accès aux marchés néerlandais, canadiens et américains, dans lequel Emmi n'était quasiment pas présent jusqu'ici.



Italian Fresh Foods est une entreprise familiale dont le siège est à Lasnigo, Côme. La structure de production sera maintenue. La société continuera d'opérer sous son nom propre et sous la direction de son fondateur et dirigeant Flavio Pok.



La transaction doit encore recevoir l'aval de la commission de la concurrence compétente. - (awp)