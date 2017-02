Emmi: chiffre d'affaires organique en baisse de 1% en 2016

Emmi a réalisé l'an dernier des ventes en hausse de 1,4% à 3258,8 millions de francs. Corrigé des effets de change et des acquisitions, elles ont toutefois reculé de 1%.

Emmi a confirmé ses prévisions de bénéfice pour 2016.

Le transformateur de lait Emmi a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires en hausse de 1,4% sur un an à 3258,8 millions de francs. Corrigé des effets de change et des acquisitions, il a toutefois reculé de 1,0%. Ce ralentissement est imputable au tourisme d'achat qui ne faiblit pas et à l'augmentation des importations en Suisse, aux incertitudes économiques ainsi qu'à la baisse du prix du lait à l'échelle mondiale, a-t-il indiqué jeudi dans un communiqué.



Ces résultats sont légèrement inférieurs aux prévisions des analystes. Le consensus AWP avait tablé sur un chiffre d'affaires de 3280 millions de francs et une croissance organique de -0,2%.



Par régions, le chiffre d'affaires de la division Suisse a nettement baissé (-2,9%), la division Europe a affiché une perte de 0,2%, tandis que le segment Amérique a crû de 2,8%. Par ailleurs, des marques telles qu'Emmi Caffè Latte, Kaltbach et Yoqua ont progressé, "ce qui incite à l'optimisme", lit-on.



Concernant les perspectives, Emmi a confirmé ses prévisions de bénéfice pour 2016. L'appréciation du contexte économique présentée en août dans le cadre du rapport semestriel n'a guère changé depuis lors, commente l'entreprise. "Il en va de même pour les conditions-cadres au sein du groupe Emmi".



Emmi dévoilera les perspectives pour l'évolution du chiffre d'affaires et du bénéfice net pour 2017 à l'occasion de la publication des chiffres détaillés pour l'exercice 2016 le 22 mars. - (awp)