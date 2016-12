Emmi rachète 80% de l'espagnol Lácteos Caprinos

jeudi, 22.12.2016

Emmi a annoncé jeudi avoir acquis 80% de l'espagnol Lácteos Caprinos, spécialisé dans le lait de chèvre. Les deux propriétaires de l'entreprise rachetée conservent les 20% restants et leurs fonctions actuelles. Cette transaction devrait être finalisée en janvier, précise le transformateur laitier suisse. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.



La société est basée à Campillo de Arenas, dans le sud de l'Espagne, emploie 30 collaborateurs et réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 13 mio EUR.



Lácteos Caprinos est spécialisée dans la fabrication de produits semi-finis (découpage du caillé) pour des producteurs de fromages de chèvre en Espagne et à l'étranger. De plus, l'entreprise fabrique du fromage de chèvre frais distribué dans le commerce de détail espagnol sous la marque Delicapra, détaille Emmi qui développe depuis 2010 son réseau international de lait de chèvre.



L'Espagne est, après la France, le deuxième plus grand producteur de lait de chèvre d'Europe, avec environ 20% de la production. - (awp)