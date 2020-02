Embellie sur le moral des entreprises helvétiques en janvier

mercredi, 05.02.2020

Malgré une légère embellie, la situation reste moins réjouissante qu'il y a un an pour les entreprises suisses.

La première moitié de l'an dernier avait en effet été marquée par une dégradation notable, avant une amorce de stabilisation en automne. (Keystone)

Les entreprises helvétiques ont enregistré en janvier une modeste mais généralisée amélioration de la marche de leurs affaires, selon le dernier sondage réalisé par le Centre d'études conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ). La situation demeure néanmoins nettement moins réjouissante qu'il y a un an à la même période, rappelle le rapport mensuel publié mercredi.

Services financiers et d'assurances constituent les deux exceptions notables à l'embellie recensée sur un mois, mais la situation reste jugée "très bonne".

Industrie de transformation et études de projets affichent des améliorations marginales, tandis que la construction, le commerce de détail comme de gros et les autres domaines de services ont profité de manière plus marquée. (awp)