Tesla reporte le dévoilement de son camion électrique

samedi, 07.10.2017

Elon Musk, le PDG de Tesla, a annoncé vendredi que le constructeur de véhicules électriques n'allait finalement dévoiler son camion que le 16 novembre, soit près de trois semaines de retard sur le calendrier initial.

Le retard selon le PDG de Tesla s'expliquerait par la réaffectation de ressources sur la production de "Model 3".

Mi-septembre, Tesla avait indiqué qu'il lèverait le voile sur ce camion électrique, très attendu, le 26 octobre et effectuerait un test sur route le même jour.

Le report s'explique, selon M. Musk, par le fait que Tesla a décidé de réaffecter ses ressources pour régler les problèmes de goulets d'étranglement ayant affecté la production du "Model 3", sa voiture d'entrée de gamme censée lui permettre de devenir un constructeur automobile de masse.

Tesla a également décidé, toujours selon son patron, de consacrer ses efforts à court terme à produire des batteries électriques pour aider l'île de Porto Rico et d'autres régions affectées par les récents ouragans, dont Maria, ayant touché les Caraïbes et les régions du sud et du sud-est des Etats-Unis.

C'est la deuxième fois que le lancement de ce camion électrique est reporté.

Elon Musk avait en effet annoncé en avril que Tesla était en train de construire un camion qu'il comptait dévoiler en septembre avant de finalement déclarer quelques mois plus tard que cet événement serait décalé d'un mois.

Tesla commercialise actuellement trois modèles de voitures particulières, le Model S et le Model X, deux modèles haut de gamme, et depuis juillet le Model 3.

A terme, le groupe ambitionne de construire un camion de transport de fret et un véhicule pour remplacer les bus urbains et travaille également sur un coupé sport. (awp)