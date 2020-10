Landis+Gyr: Elodie Cingari, nouvelle directrice financière dès mi-novembre

mercredi, 28.10.2020

Elodie Cingari, la nouvelle directrice financière de Landis+Gyr, entrera en fonction à mi-novembre.

Par le passé, la future CFO a oeuvré pour les finances de Hewlett-Packard, d'Alstom et de General Electric. (Keystone)

Le spécialiste des compteurs électriques Landis+Gyr pourra compter sur sa nouvelle directrice financière (CFO) dès le mois prochain. Elodie Cingari remplacera Jonathan Elmer, qui prévoit de prendre sa retraite, à compter du 16 novembre, indique mercredi le groupe zougois.



La nomination d'Elodie Cingari avait été annoncée en janvier. Par le passé, la future CFO a oeuvré pour les finances de Hewlett-Packard, d'Alstom et de General Electric.



Landis+Gyr publie par ailleurs son rapport semestriel, dans lequel l'entreprise rappelle les incertitudes liées à la pandémie de Covid-19. Le contexte demeure difficile dans différents marchés importants comme l'Amérique du Nord, la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas ou la Suisse.



Malgré ces difficultés, la société reconduit son objectif de recettes entre 1,3 e 1,4 milliard de dollars pour l'exercice décalé 2020/21. Les marges au deuxième semestre devraient être plus importantes qu'au premier.



Le groupe zougois a également publié l'ordre du jour de son assemblée générale extraordinaire convoquée pour le 24 novembre et qui se déroulera sans la présence physique des actionnaires, Covid-19 oblige. Un dividende de 2 francs par action y sera proposé.(AWP)