Restauration collective: Eldora se met au vert

jeudi, 28.11.2019

Eldora, leader romand dans la restauration collective, a décidé de bannir pailles, bâtonnets à café et gobelets en plastique de tous ses 291 établissements. Et ce, à partir du 1er janvier 2020. L’entreprise mise également sur la vaisselle réutilisable pour ses ventes à l’emporter.

Matteo Ianni



La société Eldora compte 291 restaurants (156 en entreprises et organisations internationales ; 68 en enseignement ; 67 en EMS et hôpitaux)

