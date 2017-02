Edmond de Rothschild nomme un directeur adjoint dette d'entreprises et actions

mardi, 07.02.2017

Au sein d'Edmond de Rothschild AM, Kris Deblander assumera cette responsabilité en plus de sa fonction actuelle de directeur de la gestion dette d'entreprises, qu'il occupe depuis janvier 2013. Il a rejoint le groupe en 2008.

Le gestionnaire d'actifs Edmond de Rothschild Asset Management a nommé Kris Deblander au poste de directeur adjoint des gestions dette d'entreprises et actions. Il aura pour mission de renforcer les synergies en matière de recherche, d'analyste et de sélection des titres entre les équipes de gestion dette d'entreprise et actions, indique mardi le groupe bancaire genevois.



Au sein d'Edmond de Rothschild AM, Kris Deblander assumera cette responsabilité en plus de sa fonction actuelle de directeur de la gestion dette d'entreprises, qu'il occupe depuis janvier 2013. Il a rejoint le groupe en 2008.



L'unité de gestion d'actifs d'Edmond de Rothschild a également désigné David Gaud au poste de responsable de l'équipe actions émergentes. M. Gaud travaille auprès de la société depuis 2006. Il a intégré l'équipe de gestion actions chinoises, basée à Hong Kong, en 2010. - (awp)