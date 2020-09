Editorial: Plus qu'un anniversaire

lundi, 28.09.2020

Frédéric Lelièvre



Frédéric Lelièvre, CEO et rédacteur en chef.

Il y a exactement 70 ans paraissait la première édition de l’Agence économique et financière. De grandes pages, des textes écrits en petits caractères, aucune illustration et pas une seule publicité. Mais déjà des informations utiles aux décideurs économiques et politiques, et bien sûr aussi aux...