Des entreprises plus fortes qu’attendu

jeudi, 06.08.2020

Les résultats au premier semestre des sociétés suisses cotées se révèlent globalement solides. En pleine crise du Covid, personne n’eût osé parier sur une telle évolution L'édito de Philippe Rey.

Philippe Rey



Le pire n’est jamais le plus probable. On le constate avec les résultats semestriels qui ont été publiés jusqu’ici par les entreprises suisses cotées. Globalement, Ils se révèlent mieux qu’attendu. Ce qui est de bon augure pour le second semestre 2020. A la mi-mars, en pleine crise de Covid-19,...