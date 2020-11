Entreprises responsables, un échec suisse

mardi, 10.11.2020

EDITORIAL. Il n'y a qu'une seule question à se poser avant de voter. Et même les initiants sont encouragés à l'examiner.

Frédéric Lelièvre



Un texte à problèmes vaut-il mieux qu’un texte modeste? Poser la question, c'est y répondre.

La campagne en faveur de l’initiative pour des entreprises responsables déraille. Depuis le début de leur projet, les initiants savent que leur texte va trop loin. Mais ils semblent souffrir d’amnésie. Il n’est donc pas inutile de faire un retour dans le (proche) passé pour s’en rappeler.



Le meilleur argument contre l’initiative est à chercher chez les initiants eux-mêmes. Parce qu’ils s’étaient ralliés au contre-projet élaboré par le Conseil national. Or ce texte permettait de résoudre les trois points problématiques de l’initiative sur lesquels tout le débat actuel repose.



Premièrement, le contre-projet clarifiait la portée du projet, en s’assurant que les PME n’étaient pas visées. Deuxièmement, il veillait au respect de la présomption d’innocence, le fardeau de la preuve n’était donc pas renversé. Troisièmement, le droit suisse ne s’arrogeait pas une toute puissance internationale, mais il s’appliquait uniquement dans les pays les plus faibles juridiquement.



L’on sait ce qu’il advint de ce texte. Il échoua au Conseil des Etats, qui avait élaboré un projet moins ambitieux, mais qui sera adopté si l’initiative est rejetée.



Et l’on comprend la frustration des initiants qui cherchent aujourd’hui à prendre leur revanche. Pourtant, la question qui se pose avant de voter est la suivante: un texte à problèmes vaut-il mieux qu’un texte modeste?



Poser cette question, c’est y répondre. D’autant que la campagne des initiants révèle deux autres arguments dérangeants. D’une part, il apparaît qu’ils visent essentiellement trois multinationales: Glencore, LafargeHolcim et Syngenta. Or il est dangereux de légiférer sur des cas particuliers.



D’autre part, la campagne a mis à jour le fait que la Suisse, loin d’être isolée dans sa démarche, s’inscrit dans un mouvement européen en faveur des normes sociales et environnementales. Après la France et la Grande-Bretagne, l’Union européenne s’apprête à adopter de nouvelles directives en la matière. La real politik, ou le pragmatisme, impose d’en tenir compte pour préserver la compétitivité de la Suisse.



Reste un dernier argument qui fera hurler les idéalistes mais qui aidera les électeurs. Les matières premières, le secteur dans la ligne de mire des initiants, est totalement bouleversé par l’avènement des champions chinois. Dans certains domaines, comme le cobalt si précieux aux batteries des voitures électriques, la Chine occupe une place proche du monopole. Cette concurrence relève d’un autre ordre juridique que celui des Etats de droit. Elle impose donc une certaine prudence sur les contraintes que l’on s’impose, afin d’éviter un échec suisse.