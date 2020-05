Easyjet et Swiss anticipent une guerre des prix pour relancer le marché

jeudi, 28.05.2020

Easyjet et Swiss, les deux plus gros clients de Cointrin, annoncent leur plan de relance à partir du 15 juin. Les deux compagnies redémarreront respectivement avec 27 et 47 vols par semaine depuis Genève. Une pratique de prix agressifs est attendue.

Matteo Ianni



Les deux compagnies ont transporté l’an dernier près de 10,5 millions de passagers de Genève Aéroport sur les 17,7 millions totaux.

La reprise des activités aéroportuaires se profile et Genève Aéroport est paré. Easyjet et Swiss, qui représentent à eux deux près de 60% des parts de marché de Cointrin, ont dévoilé jeudi leur plan de reprise.

Pilier de Genève Aéroport, Easyjet annonce une reprise partielle des vols à...