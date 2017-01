Easyjet: 12,4 millions de passagers transportés depuis et vers la Suisse en 2016

mardi, 17.01.2017

Easyjet a transporté 12,4 millions de passagers depuis ou vers la Suisse à bord de ses avions en 2016, soit une hausse de 9,7% par rapport à l'année précédente. La compagnie aérienne britannique à bas prix a crû plus vite que le marché, a-t-elle indiqué mardi.



Les capacités ont été accrues de 7% et 14 nouvelles lignes au départ de la Suisse ont été lancées ou annoncées en 2016. L'année prochaine, six nouvelles lignes devraient être ouvertes, selon un communiqué.



La compagnie aérienne est restée le numéro un à l'aéroport de Genève en matière de passagers transportés en 2016. Au total, 7,5 mio de passagers ont voyagé depuis ou vers Genève à bord de ses avions. Sa part de marché se monte à plus de 40% dans cet aéroport, précise le communiqué.



Easyjet a lancé ou annoncé sept nouvelles lignes au départ de Genève. Un nouveau moyen-courrier A320 y débutera d'ailleurs ses opérations dès le 5 mai, le quatorzième de la flotte. Il permettra d'augmenter de 230'000 le nombre total de sièges au départ de Genève et créera 36 postes directs.



Easyjet vole vers 140 destinations au départ de la Suisse dans les aéroports de Bâle, Genève et Zurich. La société emploie 900 personnes en Suisse. - (awp)