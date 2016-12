Les voitures d'occasion en vente dans des distributeurs automatiques

samedi, 17.12.2016

e cauchemar des concessionnaires de voitures d'occasion devient peu à peu réalité aux Etats-Unis: des distributeurs automatiques permettent dès maintenant d'acheter un véhicule de deuxième main en se passant des services d'un vendeur.

Vous payez en ligne et vous n'avez plus qu'à prendre votre voiture au distributeur.

Après une expérience pilote lancée à Nashville (Tennessee, sud) il y a un an, une nouvelle structure vient de sortir de terre à Houston, au Texas, et abrite 30 voitures derrière des vitres transparentes réparties sur 8 étages.

Après avoir procédé à leur achat en ligne, les clients peuvent se rendre dans ce bâtiment qui longe une autoroute, introduire un jeton spécial et choisir le modèle de leur choix qui leur sera automatiquement et immédiatement acheminé sur une des quatre plateformes de livraison.



Simple gadget ou coup de génie marketing, ces nouvelles machines, en cas de succès, pourraient être aux concessionnaires de voitures ce qu'Amazon représente pour les magasins en dur: une menace pour leur survie.



A l'origine de cette initiative, le site internet de vente de voitures en ligne Carvana assure croire dur comme fer à ce projet qui, espère-t-il, peut changer le marché des voitures d'occasion et l'image d'Epinal de vendeurs peu scrupuleux et d'arnaques potentielles.

Le but, explique le PDG et co-fondateur de Carvana Ernie Garcia, est de "rendre l'achat de voitures amusant".



L'idée phare du projet est directement inspirée du succès d'Amazon: se débarrasser des concessionnaires qui ajoutent, selon M. Garcia, 400 dollars en moyenne aux prix des voitures auxquels se greffent 1.400 dollars pour couvrir les frais de personnels.



Révolution

Fondé en 2013, Carvana cherche surtout à répondre aux inquiétudes d'acheteurs de modèles d'occasion, qui veulent être certains que la voiture est fiable et que son prix de vente n'est pas abusif.



Le site offre des comparaisons en ligne, propose des voitures rénovées et des systèmes de financement et d'échanges de véhicules pour simplifier la vie des clients. Résultat, selon M. Garcia: un client peut finaliser l'achat de sa voiture en à peine 7 minutes.



Jusqu'à présent, l'entreprise assurait une livraison gratuite dès le lendemain de l'achat mais, grâce à ses distributeurs automatiques, elle propose désormais au client de venir chercher son modèle lui-même, réduisant ainsi les coûts d'acheminement.



L'acheteur dispose par ailleurs d'un délai de sept jours pour se rétracter et obtenir un remboursement intégral.



"Il y a toute une série de preuves qu'une politique de restitution simplifiée permet d'améliorer l'achat de voitures", assure M. Garcia.



Pour le moment, la recette de Carvana semble fonctionner: son chiffre d'affaires a plus que doublé cette année à 350 millions de dollars.



Il ne s'agit toutefois pas de la première entreprise qui tente de radicalement changer la manière dont s'achète une automobile.



Plusieurs options existent en ligne, dont l'entreprise CarMax qui a bouleversé le marché avec sa politique de prix fixes, d'échanges simplifiés et son image de transactions équitables.



Mais cette entreprise utilise encore des concessionnaires traditionnels, souvent dans des zones où d'autres vendeurs de voitures sont installés.



Les distributeurs automatiques de voitures pourraient-ils tout chambouler? Ses promoteurs espèrent provoquer une révolution comparable à celle qui a eu lieu sur le marché de la vidéo quand des nouveaux acteurs comme Netflix ont rendu totalement obsolètes les magasins de location de DVD.



Difficile de le savoir pour le moment. Carvana refuse de fournir les chiffres sur les ventes enregistrées dans son distributeur de Nashville et se contente d'assurer que la réaction des clients a été "incroyablement positive".



M. Garcia assure même vouloir construire de nouvelles unités similaires "aussi vite" que possible même si certains obstacles restent difficiles à surmonter.



Selon plusieurs médias, son entreprise a ainsi essayé d'acheter des terres près de Richmond (Virginie, est) pour installer un nouveau distributeur mais s'est heurtée à la population locale qui redoutait les nuisances liées à l'éclairage intense du bâtiment. (awp)