Coronavirus: 26.537 tests, 5256 cas, 106 hospitalisations, 11 décès

jeudi, 22.10.2020

Durant les dernières 24 heures, les résultats de 26.537 tests conventionnels ont été transmis, indique l'OFSP. Onze décès de plus sont à déplorer et 106 malades ont été hospitalisés.

Tous les cantons sont concernés par une hausse de cas.(Keystone)

La Suisse et le Liechstenstein comptent jeudi 5256 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Onze décès de plus sont à déplorer et 106 malades ont été hospitalisés.

Durant les dernières 24 heures, les résultats de 26'537 tests conventionnels ont été transmis, indique l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 19,8%. Sur les deux dernières semaines, le pays compte 434,8 nouvelles infections pour 100'000 habitants.

Depuis le début de la pandémie, 97'019 cas de contamination au Covid-19 ont été confirmés en laboratoire sur un total de 1'701'377 tests effectués en Suisse et au Liechtenstein. Le total des décès s'élève à 1867 et le nombre de personnes hospitalisées atteint 5721.

Le pays dénombre par ailleurs 13'513 personnes en isolement et 17'479 individus faisant partie de leurs contacts ont été mis en quarantaine. S'y ajoutent 15'826 autres personnes revenant de voyage d'un pays à risque et qui ont dû aussi passer par la case de la quarantaine.

Tous les cantons concernés

L'OFSP a également publié jeudi son rapport hebdomadaire pour la semaine dernière. Le nombre de nouveaux cas confirmés en laboratoire a de nouveau plus que doublé par rapport à la semaine précédente. Il est passé de 8749 à 19'478. "Jusqu'ici, jamais le nombre hebdomadaire de cas signalés n'avait été aussi élevé en Suisse", précise l'office.

Tous les cantons sont concernés par cette hausse. Ils ont aussi tous dépassé le seuil des 60 nouvelles infections pour 100'000 habitants. En tête figurent le Valais et le Jura avec plus de 500 nouvelles infections pour 100'000 habitants. Appenzell Rhodes-Intérieures, Genève et Schwytz dépassent la barre des 400.

La semaine dernière, 127'065 tests PCR ont été effectués, soit une hausse de 40% par rapport à la semaine précédente. La proportion de tests positifs a continué à augmenter, passant de 10,2% à 15,5%. Dans deux cantons seulement (BS et SH), ce taux est inférieur à 10%.

Surtout des hommes

Durant la même période, 342 nouvelles hospitalisations en lien avec le Covid-19 ont été déclarées, réparties sur 23 cantons. En moyenne, 57 patients se trouvaient en soins intensifs, dont 34 sous assistance respiratoire. Les personnes hospitalisées sont majoritairement des hommes et l'âge médian est de 72 ans.

Trente-trois décès ont été enregistrés dans onze cantons, contre quinze une semaine plus tôt. D'autres annonces de décès sont attendues, annonce l'OFSP. La majorité des personnes décédées avaient plus de 80 ans et étaient de sexe masculin.

Pendant la première phase de l'épidémie, la plupart des cas ont été observés chez les personnes âgées de 80 ans et plus, un nombre disproportionné par rapport à leur part dans la population. Les critères de tests ont désormais changé. Au cours des dernières semaines, la proportion de cas parmi les moins de 40 ans a augmenté.

La semaine dernière, la médiane d'âge était de 39 ans concernant les cas confirmés en laboratoire. Davantage de tests ont été effectués dans toutes les catégories d'âge, sauf chez les jeunes de moins de 20 ans.(ATS)



