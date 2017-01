Dufry obtient une nouvelle concession à l'aéroport de Bogota

jeudi, 26.01.2017

Dufry et son partenaire DFASS ont remporté la concession des boutiques hors taxes à l'aéroport international El Dorado de Bogota pour une durée de dix ans, a annoncé jeudi le groupe bâlois. Le contrat, signé avec l'opérateur de l'infrastructure Opain, comprend la gestion de 2200 m2 de magasins.



La coentreprise prendra en charge trois boutiques dans le hall de départ, qui vendent les produits habituels hors taxes comme les vins et spiritueux, parfums, cosmétiques, montres, tabac, vêtements et accessoires, selon un communiqué.



L'aéroport de la capitale colombienne est décrit comme étant le plus grand de ce pays d'Amérique du Sud et l'un des plus importants de la région. En 2015, 30 mio de passagers y ont transité, le classant troisième de la région. - (awp)