Dona Bertarelli nommée conseillère spéciale de la CNUCED pour l'économie bleue

mardi, 02.06.2020

Dona Bertarelli, philanthrope et défenseuse des océans, apportera son aide à la CNUCED pour la promotion d’une économie bleue durable, en particulier dans les pays en développement.

Dona Bertarelli. Entrepreneure, philanthrope, défenseuse des océans et navigatrice. © Mark Henley

Dona Bertarelli, entrepreneure, philanthrope, défenseuse des océans, navigatrice est nommée conseillère spéciale pour l'économie bleue auprès de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

Dona Bertarelli apportera son aide à la CNUCED pour la promotion d’une économie bleue durable, en particulier dans les pays en développement, afin de garantir une exploitation responsable et régénératrice des océans, des mers et des côtes. Avec comme objectif de stimuler la croissance économique, tout en préservant l’équilibre des écosystèmes océaniques.

«Je suis heureux d'accueillir Madame Bertarelli, pionnière dans la préservation marine et l'éducation à la science, ainsi que philanthrope de longue date. Ensemble, nous allons soutenir leur développement socio-économique et mobiliser l'opinion publique internationale en faveur de l'utilisation durable des océans et des écosystèmes côtiers et offrir un message d'espoir aux communautés vulnérables qui dépendent des océans, précise Mukhisa Kituyi, Secrétaire général de la CNUCED.

«Je suis honorée de cette nomination et par l'occasion qui m'est offerte de participer aux efforts pour l’avènement d’une économie bleue durable. Nous dépendons de l'océan pour tout: moyens de subsistance, nourriture, transport, loisirs, tourisme, sans oublier l'air que nous respirons. Mais nos océans sont menacés. Nous sommes tous concernés. Il est temps d’agir différemment pour conserver des océans sains, ainsi qu’une économie bleue durable et régénératrice qui puisse profiter à tous, y compris aux prochaines générations», ajoute Dona Bertarelli.

Cocréatrice en 1998 de la fondation Bertarelli, elle dirige plus spécifiquement, depuis dix ans, les travaux de promotion des politiques en faveur de la préservation marine et de la protection des océans qui permettent de sauvegarder les moyens de subsistance de milliards de personnes dépendantes des océans. La fondation a soutenu la protection et la préservation environnementale de plus de 2,7 millions de kilomètres carrés d’océan.

L'approche pluridisciplinaire de Dona Bertarelli s’attache à combiner sciences, technologies et éducation d'une part, et à travailler tant avec les gouvernements qu'avec les communautés locales.

Impact d’une économie bleue durable

L’exploitation durable des ressources océaniques peut aider les pays en développement à créer des emplois, réduire la pauvreté et relever les défis de la sécurité alimentaire et énergétique, tout en progressant vers la réalisation de l'Objectif mondial 14 des Nations Unies dédié à la préservation de toute vie sous l'eau. Plus de 3 milliards de personnes dépendent de l'océan pour leur survie. La plupart vit dans des pays en développement.

Afin d’améliorer leur niveau de vie et accroître leurs moyens de subsistance, la CNUCED aide les pays en développement à promouvoir une économie bleue durable en participant à l’amélioration des échanges commerciaux dans les secteurs en lien avec les océans, et en aidant les pays à mettre en œuvre les politiques commerciales appropriées.

Elle promeut également le BioTrade bleu, consistant à faire émerger des chaînes de valeur, des produits et des services durables basés sur la biodiversité dans les secteurs océaniques et conformes aux critères de durabilité environnementale, sociale et économique, tels que convenus au niveau international - les principes du BioTrade.

Depuis plusieurs années, la CNUCED mobilise les pays pour mettre fin à la pêche illégale, non déclarée et non réglementée, et a soutenu les efforts pour mettre un terme aux subventions qui contribuent directement à la surpêche; actuellement, 31 % des stocks mondiaux de poissons sont inférieurs aux niveaux biologiques requis pour garantir leur durabilité.

La CNUCED soutient également l'écotourisme, qui assure la subsistance de millions de personnes, en particulier dans les petits États insulaires en développement, où le secteur du tourisme océanique représente, pour la plupart d’entre eux, entre 30 et 50 % de leur produit intérieur brut.

La 15ème conférence quadriennale de la CNUCED, instance de décision suprême de l’organisation, se tiendra dans l'un de ces pays, à la Barbade, en 2021.