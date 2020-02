Un nouveau directeur général pour les Laiteries réunies

lundi, 10.02.2020

Dominique Monney est le nouveau directeur des Laiteries réunies à Genève.

Dominique Monney bénéficie d’une solide expérience nationale et internationale dans la gestion et la direction d’entreprises agro-alimentaires.

Le Conseil d’administration des Laiteries réunies a nommé Dominique Monney en tant que directeur général à compter du 2 juin prochain.

Fribourgeois d’origine, âgé de 51 ans, Dominique Monney a suivi une formation scientifique auprès des universités de Lausanne et Neuchâtel. Il bénéficie d’une solide expérience nationale et internationale dans la gestion et la direction d’entreprises agro-alimentaires; il a notamment conduit diverses missions pour le compte de Nestlé.

Dominique Monney succédera à Pierre Charvet qui partira à la retraite le 31 mai prochain, après 46 ans passés dans l’entreprise, dont 8 comme Directeur général, de 2012 à 2020.