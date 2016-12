DKSH: Martina Ludescher nommée COO

Martina Ludescher, actuelle responsable du développement de l'entreprise, conduira également la division Consumer Goods. Elle sera par ailleurs en charge de la chaîne d'approvisionnement, du marketing et du centre dévolu aux ventes et au marketing.

Le facilitateur de distribution DKSH a nommé Martina Ludescher au poste de directrice opérationnelle (COO) à compter du 1er janvier. La future COO remplacera le titulaire du poste Bruno Sidler. Ce changement s'inscrit dans la réorganisation de la direction, qui verra le directeur général (CEO) désigné Stefan Butz s'occuper également de la stratégie, des affaires numériques et de la communication-marketing, indique le groupe zurichois vendredi.



M. Butz endossera le rôle de CEO en début d'année, succédant à Joerg Wolle qui deviendra président du conseil d'administration.



