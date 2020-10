Coronavirus: la Suisse intéressée par le développement de 10 vaccins

vendredi, 09.10.2020

Dix vaccins actuellement en cours de développement intéressent la Suisse. La Confédération veut contribuer au développement rapide d'un vaccin auquel le pays aura accès.

L'OFSP poursuit plusieurs stratégies dans l'achat de vaccins.(Keystone)

Les avancées sur la recherche et l'obtention d'un vaccin contre le coronavirus sont "en bonne voie", selon l'OFSP. La Suisse est intéressée par le développement d'une dizaine de vaccins.

"Nous travaillons dur pour obtenir un vaccin", a déclaré vendredi aux médias Nora Kronig, responsable de la division internationale à l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Elle a ajouté que les efforts pour trouver un vaccin avaient déjà commencé au printemps.

L'objectif de la Suisse est de contribuer au développement rapide d'un vaccin auquel la Suisse a accès.

Dix vaccins actuellement en cours de développement intéressent la Suisse. Pour mémoire, la Confédération a passé précommande au laboratoire zurichois Molecular Partners pour son traitement expérimental contre le nouveau coronavirus (Sars-Cov-2). Elle a signé un contrat similaire sur le vaccin en développement de Moderna.

L'OFSP poursuit plusieurs stratégies dans l'achat de vaccins, a poursuivi Mme Kronig. Les achats directs auprès du secteur privé, deuxièmement, les contacts étroits avec l'UE et les pays voisins, et enfin, un engagement fort au niveau multilatéral.

Selon Virginie Masserey, cheffe de la section contrôle de l'infection de l'OFSP, des clarifications ont eu lieu sur le stockage et l'importation des vaccins. Toutefois, il n'y aura pas de vaccination obligatoire. "Chacun doit décider par lui-même s'il veut être vacciné ou non." Les cantons seront responsables de mettre sur pied les structures pour les vaccinations.(AWP)

