Venturelab: 10 start-up suisses en route pour la Silicon Valley

mercredi, 05.02.2020

Dix start-up hightech ont été sélectionnées par Venturelab pour former une équipe nationale. Les Venture Leaders Technology iront à la rencontre des investisseurs potentiels de la Silicon Valley.

MH



Les 10 Venture Leaders Technology 2020.

Dix start-up suisses spécialistes du domaine hightech ont été sélectionnées par un jury d'investisseurs professionnels et d'experts parmi plus de 140 candidats afin de participer à la tournée de Venturelab du mois de mars dans la Silicon Valley.

Les jeunes pousses suisses sélectionnées couvrent des secteurs allant de l'agrotech et du big data aux technologies quantiques et à l'internet des objets. Le programme de rencontres avec des investisseurs de premier plan et des leaders de l'industrie aura lieu du 30 mars au 4 avril. Il a pour but d'accélérer l'expansion des start-up sur le marché américain, les aider à bâtir des réseaux d'affaires mondiaux et à lever des capitaux auprès des investisseurs.

L'équipe Venture Leaders Technology 2020 est soutenue par DPD, Kellerhals Carrard la banque Rothschild & Co, le Canton de Vaud, l'EPFL Lausanne et l'ETH Zurich.

Venturelab organise depuis 15 ans des tournées internationales pour l'équipe nationale suisse des start-up. Les entrepreneurs ambitieux et leurs start-up prometteuses sont présentés aux principaux investisseurs et clients potentiels des hubs technologiques de San Francisco, Boston, China et Barcelone.

Plusieurs anciens élèves de Venture Leaders Technology ont été acquis par de grandes entreprises technologiques. Lemoptix et Composyt Light Labs (tous deux acquis par Intel), Faceshift (Apple), HouseTrip (TripAdvisor), Kooaba (Qualcomm) et Dacuda (Magic Leap) et bien d'autres.

Les Venture Leaders Technology 2020

Aero41 / Aigle: Aero41 développe un drone dédié à la protection des cultures comprenant un contrôleur de vol qui suit à bas niveau les parcelles complexes et une plateforme flexible et intelligente qui intègre l'IA et collecte des données pour rendre la protection des cultures de plus en plus éco-responsable tout en étant efficace pour assurer les rendements nécessaires.

Distran/ Zurich: Distran développe un capteur de détection des fuites de gaz qui voit littéralement les fuites, en temps réel et à une distance de sécurité. En se basant sur les ondes ultrasonores que les fuites créent, l'appareil portatif repère les fuites dans tous les environnements industriels jusqu'à 20 m et indépendamment du type de gaz.

Eyeware Tech/ Martigny : Eyeware développe des logiciels de suivi des yeux pour les voitures, les smartphones, les ordinateurs portables et autres. Les produits logiciels d'Eyeware permettent la détection de l'attention en 3D pour un large éventail d'applications, notamment la surveillance des conducteurs, les jeux et la recherche sur les acheteurs".

GenLots/ Lausanne: GenLots a développé une technologie d'intelligence artificielle pour découvrir la manière optimale de passer les commandes d'une entreprise industrielle dans le temps, sur la base de ses prévisions de besoins en matériaux, tout en tenant compte des paramètres réels et de la complexité (périssabilité, délais, stockage, prix évolutifs, contraintes des fournisseurs), afin de minimiser le coût total de possession.

Kido Dynamics/ Lausanne: Kido Dynamics démocratise les Big Data, en fournissant les informations les plus avancées pour rendre les villes plus intelligentes. Les entreprises, les gouvernements et les institutions publiques peuvent ainsi comprendre en profondeur les schémas de mobilité des personnes : d'où elles viennent et où elles vont, les itinéraires qu'elles empruntent, et les aspects temporels et saisonniers.

L2F/ Lausanne: La technologie "Giotto" de L2F est une plateforme de machine learning basée sur Python, créée et conçue pour résoudre les problèmes de systèmes dynamiques complexes en apportant l'innovation mathématique aux pipelines de machine learning. Elle fournit aux scientifiques une bibliothèque unique pour tous les outils d'analyse de données de pointe.

Nanos/ Zurich: Nanos offre une automatisation du marketing pour les utilisateurs non-experts grâce à des algorithmes d'apprentissage automatique - une solution tout-en-un pour créer, publier et optimiser des annonces simultanément sur diverses plateformes de recherche et canaux de médias sociaux.

Nanoleq/ Zurich: Nanoleq apporte la prochaine génération de conducteurs élastiques à l'industrie textile avec ses deux premiers produits : StretchOne, les premiers câbles véritablement extensibles pour l'intégration textile et ElectroSkin, les électrodes sèches souples avec la meilleure conductivité et les meilleures performances de leur catégorie.

Sevensense Robotics/ Zurich: Autonomy-in-a-box de Sevensense est un système de navigation autonome et polyvalent pour tous les types de robots au sol. Grâce à sa facilité d'utilisation unique, il permet aux non experts en robotique de donner des capacités d'auto-conduite à leurs machines même dans des environnements complexes tels que les supermarchés bondés, les gares et les aéroports

Skypull / Lugano: Skypull développe un système d'énergie éolienne aéroporté avec générateur au sol. Avec 95 % de matériaux en moins que les éoliennes mais le double de leur capacité de production, il produit de l'énergie renouvelable au moindre coût.