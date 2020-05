Dino Cauzza, CEO de Swiss Medical Network, reprend la direction de la région de Zurich

vendredi, 29.05.2020

Le CEO de Swiss Medical Network, Dino Cauzza , reprend la direction de Privatklinik Bethanien ainsi que de la région Zurich dès ce lundi 1er juin.

Dino Cauzza est le CEO de Swiss Medical Network.

Marco Gugolz, directeur actuel, quitte Swiss Medical Network pour donner une nouvelle orientation à sa carrière.

Cette décision permettra d’accélérer la mise en place de la stratégie du groupe privé d'hôpitaux et de cliniques dans cette région d’expansion prioritaire. Cette stratégie vise également le développement de partenariats public-privé en vue de la création d’un système de soins intégrés à l’échelle régionale.

Swiss Medical Network est l'un des deux groupes privés d’hôpitaux et de cliniques de Suisse. Il offre aux patients des soins de premier ordre, tant ambulatoires que stationnaires, dans toutes les spécialités. Près de 2’000 médecins et 3’000 collaborateurs exercent leur activité dans les 21 établissements et 20 centres ambulatoires que compte le groupe, présent dans 13 cantons et dans les trois régions linguistiques du pays.