Digitec-Galaxus: les listes de rabais du Black friday ont fuité sur internet

vendredi, 29.11.2019

Digitec-Galaxus a vu fuiter sur internet ses listes de rabais pour le Black friday et le Cyber monday.

Digitec explique que les listes avaient été téléchargées sur Google docs.(Keystone)

Alors que le Black friday bat son plein et que le Cyber monday approche à grands pas, le distributeur en ligne Digitec-Galaxus a vu fuiter sur internet ses listes de rabais pour ces deux occasions. Contactée vendredi par AWP, la filiale de Migros reconnaît la véracité des documents et pointe du doigt l'indiscrétion d'un ou de plusieurs employés.



Un porte-parole a toutefois tenu à préciser qu'il ne s'agissait là que de documents de travail, assurant que les offres pour le Cyber monday ne se présenteront pas sous cette forme.



Niant toute attaque informatique, le groupe explique que les listes avaient été téléchargées sur Google docs et que n'importe quel collaborateur "désireux de faire plaisir à des proches" avait pu en partager le lien. Les fichiers circulent désormais également sur diverses plateformes de partage.



"Nous allons certainement évaluer, si nous allons utiliser les mêmes outils l'an prochain ou si nous introduirons des garde-fous", a ajouté le représentant.