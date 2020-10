Digitalswitzerland clôt sa fusion avec ICTswitzerland

vendredi, 02.10.2020

Digitalswitzerland, désormais fusionnée avec ICTswitzerland, est la nouvelle organisation faîtière visant à promouvoir la numérisation en Suisse.

La fusion de Digitalswitzerland et ICTswitzerland doit renforcer la position de la Suisse en tant que pôle pour l'innovation numérique.(Keystone)

Fusionnée avec ICTswitzerland, Digitalswitzerland réunit désormais 220 membres issus de l'économie, du secteur public, d'organisations non gouvernementales et d'associations.



Les assemblées générales des deux organisations ont approuvé la fusion, ont-elles indiqué vendredi dans un communiqué. La nouvelle faîtière va s'investir notamment lors des "Journées Suisses du Digital" pour renforcer le dialogue avec le public, s'impliquer davantage en politique, notamment pour l'e-ID (identité électronique), et soutenir la formation professionnelle.



La fusion doit renforcer la position de la Suisse en tant que pôle pour l'innovation numérique, selon le communiqué. La nouvelle organisation visera notamment à augmenter le nombre de spécialistes dans les disciplines science, technologie, ingénierie et mathématiques (STIM) à tous les niveaux du système éducatif, dans le but de répondre à la demande.(AWP)