Migros retire la vaisselle jetable en plastique de son assortiment

lundi, 10.02.2020

D’ici la fin 2020, toute la vaisselle jetable en plastique de Migros sera remplacée par une vaisselle plus écologique. Le géant orange va éviter l'utilisation de 560 tonnes de plastique par an.

D’ici la fin 2020, une alternative plus écologique existera pour chaque produit jetable en plastique dans les rayons de la Migros.

Migros va progressivement retirer la vaisselle jetable en plastique de son assortiment. Elle sera d’abord remplacée par un autre type de vaisselle. Puis, d’ici la fin 2020, une alternative plus écologique existera pour chaque produit jetable en plastique. "Si tel n’est pas le cas et qu’aucune solution plus écologique n’est trouvée dans ce délai, le produit sera supprimé de l’assortiment sans être remplacé. Ce sera vraisemblablement le cas notamment des gobelets à prosecco en plastique", écrit le géant orange dans un communiqué.

Grâce aux solutions plus écologiques déjà adoptées pour remplacer la vaisselle jetable en plastique, comme la canne à sucre, les feuilles de palmier ou le bois, Migros a évité jusqu’à présent quelque 210 tonnes de déchets plastiques. D’ici la fin 2020, ce chiffre atteindra 560 tonnes environ.

Migros est le premier détaillant suisse à proposer de la vaisselle et des barquettes réutilisables dans ses restaurants et Take Aways, ainsi que des Veggie Bags en remplacement des sachets plastique pour l’assortiment de fruits et légumes.

La vaisselle jetable, dite «de fête», représente un important potentiel de déchets sauvages. Les produits en plastique qui atterrissent dans la nature se désintègrent certes en morceaux de plus en plus petits, mais ils restent dans l’écosystème et pénètrent le sol, les cours d’eau et les mers du monde entier. Le mode d’élimination correcte des produits nouvellement introduits est indiqué clairement sur l’emballage.

Les piques apéritif en bambou, les assiettes en feuille de palmier et les bâtonnets mélangeurs en bois et en bambou peuvent être jetés dans le compost domestique avec les déchets verts. Contrairement au plastique usuel, les autres produits se décomposent bien dans la nature, mais en raison de leur longue période de décomposition, il convient de les jeter avec les ordures ménagères.

PET recyclé

Une autre mesure consiste en l’utilisation de PET recyclé: chaque année, plus de 9000 tonnes de PET ou 2900 tonnes de bouteilles en plastique, sont retournées à Migros par ses clients. Des bouteilles de sirop ont ainsi été transformées en PET intégralement recyclé. Migros étudie actuellement la possibilité de transformer encore plus de bouteilles en PET intégralement recyclé.