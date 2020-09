Orell Füssli: Désirée Heutschi devient directrice du développement des affaires

lundi, 14.09.2020

Désirée Heutschi est la nouvelle directrice du développement des affaires de l'éditeur et imprimeur Orell Füssli.

Désirée Heutschi remplacera Daniel Broger qui quittera Orell Füssli au premier trimestre 2021, indique la société lundi.

L'éditeur et imprimeur Orell Füssli a nommé Désirée Heutschi en qualité de directrice du développement des affaires. La nouvelle responsable va rejoindre le groupe zurichois dans le courant du mois de septembre, prendra ses fonctions à la fin de l'année et intégrera le comité exécutif.



Depuis 2019, elle dirige Swiss Startup Factory, spécialisée dans l'innovation et dans le financement de jeunes pousses, après avoir travaillé 14 ans pour Microsoft Suisse, filiale helvétique du géant américain du logiciel.(AWP)