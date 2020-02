Coronavirus: les prévisions de production du secteur technologique revues à la baisse

lundi, 24.02.2020

Des smartwatches aux smartphones en passant par les enceintes connectées, les prévisions de production ont été revues à la baisse en raison du coronavirus.

SG



La production de smartphones devrait reculer de 12% au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier. (Keystone)

Comme la plupart des entreprises technologiques dépendent fortement de la fabrication et des composants chinois, une baisse de production est attendue en raison de l'épidémie de coronavirus. La fabrication de smartwatches devrait être inférieure de 16% au premier trimestre par rapport aux prévisions initiales, selon un rapport publié par TrendForce, une société chinoise d'étude de marchés.

Les smartphones devraient quant à eux afficher un recul de 10% par rapport aux prévisions. Les ordinateurs portables (-12,3%), les haut-parleurs intelligents (-12,1%), les consoles de jeux vidéo (-10,1%) et les téléviseurs (-4,5%) seront également affectés.

Smartwatches: la sortie de produits pourrait être différée

L'assemblage des montres intelligentes, des bracelets connectés et autres écouteurs bluetooth TWS s'effectue principalement à Guangdong, Jiangsu et Zhejiang. Malgré la reprise de la production mi-février, les arrêts de travail, la pénurie de main-d'œuvre et de matériaux devraient entraîner une baisse du volume de production au premier trimestre.

La sortie de certains produits pourrait être différée, selon le rapport de TrendForce. Toutefois, le lancement des nouveaux appareils leaders sur le marché, tel que l'Apple Watch, est en général prévu au deuxième semestre de l'année.

Smartphones: le trimestre le plus faible depuis 5 ans

Du côté des smartphones, l'impact est relativement important, car la chaîne d'approvisionnement de ces appareils est très exigeante en main-d'œuvre. La production devrait ainsi reculer de 12% au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Ce qui en ferait le trimestre où la production a été la plus faible au cours des cinq dernières années.

Certaines parties de la chaîne d'approvisionnement en amont, notamment les composants passifs et les modules de caméra, présentent également des pénuries, qui pourraient continuer à avoir un impact négatif sur la production de smartphones au deuxième trimestre de l'année, si l'épidémie n'est pas contenue d'ici la fin du mois de février.

En 2020, la production de smartphones devrait atteindre 1,381 milliard d'unités, soit une baisse de 1,3 % par rapport à l'année précédente et la production la plus faible depuis 2016. Cependant, en raison des incertitudes liées à l’évolution de l'épidémie, il est possible que la production de smartphones cette année soit encore inférieure à cette prévision.

TV et écrans: chute de la productivité

Du côté de la fabrication des ordinateurs, des écrans LCD et des téléviseurs LCD, les activités ODM (Original Design Manufacturer) et les acteurs de la chaîne d'approvisionnement sont les plus touchées par l'épidémie, en raison du report de la reprise du travail. Tous les types de matériaux et de composants sont en pénurie, entraînant une chute de la productivité.

Au premier trimestre, le nombre de téléviseurs expédiés devrait passer de 48,8 millions d'unités à 46,6 millions, selon les dernières prévisions de TrendForce.

Le nombre d'exportation d'écrans devrait quant à lui diminuer par rapport aux prévisions précédentes (29 millions d'unités) pour atteindre 27,5 millions d'unités.

Haut-parleurs intelligents: sites de production sous restriction

La chaîne d'approvisionnement de l'assemblage des enceintes connectées est répartie sur Chongqing, Jiangzhe, Pékin, Shanghai et Guangdong, des endroits où le personnel entrant ou sortant est strictement contrôlé. En raison de cette gestion fermée, la marchandise ne peut pas non plus être transportée librement.

La pénurie de main-d'œuvre et de matériaux devrait prolonger la saison traditionnellement faible en raison de la baisse de la production au cours du Nouvel An chinois, affaiblissant à son tour les chiffres d'expédition des haut-parleurs intelligents au premier trimestre.

Consoles de jeux: impact limité sur l’approvisionnement

La fabrication de consoles de jeux vidéo subit elle aussi un coup d'arrêt. En effet, la majeure partie de l'assemblage des consoles s'effectue en Chine. La pénurie de main-d'œuvre et la pénurie de matériaux ont entravé la production de consoles.

Toutefois, comme la majorité des ventes de console ont lieu au quatrième trimestre, la période de haute fabrication se déroule plutôt au deuxième semestre, ce qui devrait limiter l'impact sur l'approvisionnement. Par conséquent, les nouvelles consoles devraient être commercialisées dans les délais prévus, à moins que l'épidémie ne persiste, prédit TrendForce.