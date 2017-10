Swiss lance la deuxième édition du Flying Film Festival

mardi, 17.10.2017

Dès novembre, Swiss fera place au Flying Film Festival dans le programme de divertissement de tous ses vols long-courriers. Dix courts-métrages documentaires du monde entier, d’inspirations très diverses, seront proposés aux passagers. Le meilleur film sera récompensé par un jury.

Le 1er novembre, Swiss International Air Lines (SWISS) lance le Flying Film Festival - un festival jeune et novateur qui s'est spécialisé dans les films documentaires et les docus d'animation en format court.

Le Flying Film Festival a été créé par SWISS et l'association « Le Système D », implantée à Fribourg. La première édition a eu lieu en 2015 à bord des avions de SWISS. En novembre aura lieu la seconde.

L'objectif du festival est d'encourager de jeunes réalisateurs/trices prometteurs et de rendre leurs courts-métrages documentaires aux scènes éloquentes accessibles à un public élargi.

Une récompense pour le meilleur film

Les passagers de SWISS pourront apprécier les créations audiovisuelles du festival dans toutes les classes. Le meilleur film sera récompensé par un jury en janvier 2018. Cette année, le jury se compose de Madeline Robert (membre de la commission de sélection de Visions du Réel, Festival international de cinéma de Nyon), Thierry Jobin (directeur du Festival international de films de Fribourg/CH) et Enrico Vannucci (responsable de la programmation des courts-métrages de la Mostra, festival international du film de Venise).

Un programme varié

La sélection du Flying Film Festival se compose de dix documentaires et docus d'animation en format court que l'on découvrira avec grand intérêt, notamment des films produits en Suisse, en Ukraine, au Mexique, au Japon, en Italie, et Grande-Bretagne et en Allemagne. Le programme détaillé ainsi que les biographies des réalisateurs/trices peuvent être consultés sur www.flyingfilmfestival.com.

A Second Birthday – Georg Zeller (Allemagne, 2016, 30 mn)

Vous accompagnerez Misha, âgé de 9 ans, sur plusieurs mois de préparation à une transplantation du foie.

Champions – Anastasija Bräuniger (Allemagne, 2016, 8 mn)

Un groupe d'enfants kurdes provenant d'un camp de réfugiés contact la FIFA pour inscrire son équipe à la Coupe du monde de football 2018.

Ciudad Maya – Andrés Padilla Domene (France / Mexique, 2016, 24 mn)

Un jeune groupe de Mayas citadins fait usage de dispositifs techniques mystérieux pour réaliser des fouilles archéologiques dans une ville en ruines.

Home Is Not A Place – Clara Trischler (Allemagne, 2015, 14 mn)

Une famille slovaque, dispersée entre le Kenya et le Bangladesh, doit faire un choix entre sa liberté et le regroupement familial.

Maria’s way – Anne Milne (Grande-Bretagne, 2009, 15 mn)

La tâche quotidienne d'une dame d'un certain âge nous interroge avec humour et chaleur sur les questions du travail, du dévouement et de la tradition.

Mit 13, 14, 15 – Claudius Beutler (Allemagne, 2009, 18 mn)

L'été en Sibérie. Pendant quelques mois à peine, les étendues enneigées infinies et l'obscurité saisissante laissent place à une flore verdoyante et à une douce luminosité.

Movement arising from different Relationship / Between Regularity and Irregularity II – Masahiro Tsutani (Japon, 2015, 13 mn)

Découvrez les relations qu'entretiennent entre elles de toutes petites unités, telles que les structures du cerveau de souris, ou les particules et les lignes d'une nature inanimée.

Notturno – Fatima Bianchi (Italie, 2016, 15 mn)

Un groupe de femmes aveugles parle de lui-même. Sa façon de voir repose sur la mémoire sensorielle, la musique et les rêves. Un paysage imaginaire au seuil du secret se reconstruit par leurs voix.

Rain Project – Oleg Chorny (Ukraine, 2016, 24 mn)

Le peintre Gamlet Zinkivsky parcourt les rues de la ville ukrainienne de Mariupol, située à 20 km de la ligne de front. Son projet fait sensation.

Whatever The Weather – Remo Scherrer (Suisse, 2016, 11 mn)

L'enfance de Wally est de plus en plus impactée par l'alcoolisme de sa mère.