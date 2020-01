Zur Rose nomme Bernd Gschaider à la direction des opérations

Dès le mois de mai, Bernd Gschaider sera le nouveau directeur des opérations de Zur Rose, un poste nouvellement créé par le pharmacien en ligne.

Précédemment, Bernd Gschaider travaillait pour Amazon.

Le pharmacien en ligne Zur Rose a nommé Bernd Gschaider directeur des opérations (COO), un poste nouvellement créé. Egalement membre de la direction, il entrera en fonction en mai, a précisé l'entreprise lundi.



M. Gschaider aura pour tâche d'organiser et de diriger l'ensemble des processus logistiques à travers le groupe. Âgé de 53 ans et citoyen allemand, il est diplômé en ingénierie mécanique de l'université RWTH Aachen.



Précédemment, M. Gschaider travaillait pour Amazon, également dans la logistique. Il a également oeuvré 18 années pour Bosch en Turquie, en France et en Allemagne, dans différentes postes de direction.



"Le poste de COO est stratégiquement important pour l'intégration future des activités logistiques sur le marché allemand et pour l'extension géographique", a indiqué Walter Oberhänsli, directeur général de Zur Rose.(awp)