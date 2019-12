Flughafen Zurich: le paquet d'actions placé par USS vendu 167 francs l'unité

mercredi, 04.12.2019

Des fonds conseillés par le fournisseur de fonds britannique Universities Superannuation Scheme Ltd (USS) ont vendu leurs actions Flughafen Zürich à 167,00 francs l'unité.

Le volume engrangé par cette opération représente 5,6% du capital-actions de l'exploitant du tarmac de Kloten.(Keystone)

Un processus de constitution d'un livre d'ordres accéléré a été constitué pour vendre les 1,7 million d'actions placées par USS. Le volume engrangé par cette opération est de 286 millions de francs pour les 1,71 million de titres acquis, représentant 5,6% du capital-actions de l'exploitant du tarmac de Kloten, indique mercredi la banque responsable de cette opération.



La fourchette de prix avait été fixée entre 166,50 et 174,40 francs par action dans un premier temps et par après précisée entre 167,00 et 167,50 francs. Les noms des acheteurs n'ont pas été divulgué. Interrogé par AWP, Flughafen Zürich n'a pas voulu commenté la transaction.



Vers 9h10, le titre Flughafen lâchait 3,1% à 169,90 francs dans un SPI en hausse de 0,07%.(awp)