Idorsia réalise une percée décisive avec son somnifère

samedi, 29.08.2020

Des données positives de phase III ont été présentées par l'entreprise biopharmaceutique bâloise.

Idorsia. Cette société basée à Allschwil (Bâle-Campagne) a pour mission de répondre à des besoins médicaux non satisfaits.

Dans le cadre d'un congrès spécialisé virtuel SLEEP 2020, Idorsia a présenté des données positives de phase III avec le somnifère Daridorexant. Les patients adultes et âgés ont été traités avec des doses de 25 et 50 mg, a précisé Idorsia vendredi soir.



L'étude a montré que le médicament était efficace tant sur les plans objectif que subjectif pour le sommeil et n'avait pas

d'effets au lendemain de la prise. Le produit a permis un meilleur sommeil que le placebo. Le congrès virtuel a débuté lundi et

s'achève dimanche. - (awp)