WEF 2020: Manifestations prévues contre le Forum de Davos et pour le climat

vendredi, 27.12.2019

Des citoyens descendront dans la rue pour critiquer le 50e Forum économique mondial (WEF) le 21 janvier prochain.

Des citoyens descendront dans la rue pour critiquer le 50e Forum économique mondial (WEF). A Davos même, localité dans laquelle se déroulera le WEF, les jeunes socialistes prévoient de manifester en faveur du climat, alors qu'à Zurich ils comptent marcher contre le sommet annuel des décideurs mondiaux.

Les jeunes socialistes (Juso) des Grisons et de Suisse veulent marquer le début du WEF à Davos. Ils ont annoncé vendredi avoir soumis début novembre une demande d'autorisation à l'exécutif de Davos en vue d'une manifestation le 21 janvier prochain.

Selon les organisateurs, les autorités communiqueront leur décision le 7 janvier. Il s'agit d'une "manifestation pacifique avec différents discours et de la musique prévus".

Le lendemain de cet évènement, le 22 janvier, un rassemblement anti-Davos est agendé sur l'Helvetiaplatz de Zurich. Là non plus, l'autorisation n'a pas encore été délivrée par les autorités municipales. Les jeunes Verts, les jeunes socialistes et les membres du Mouvement pour le socialisme (MPS, extrême gauche) entendent descendre dans la rue sous la devise "50 ans, ça suffit".

Les organisateurs taxent le WEF d'hypocrisie. Depuis un demi-siècle, des sommes astronomiques émanant du portefeuille du contribuable ont été gaspillées pour assurer la sécurité des participants. Sans qu'il n'y ait jamais eu, en 50 ans, aucun résultat positif, selon eux.