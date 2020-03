Le Tessin interdit les visites dans les homes et les hôpitaux

mardi, 10.03.2020

Dès ce mardi, les visites dans les hôpitaux et les homes pour personnes âgées sont interdites au Tessin.

En fin de semaine dernière, les autorités tessinoises s'étaient contentées de limiter les horaires et la durée des visites.(Keystone)

Le gouvernement tessinois monte d'un cran le niveau des mesures contre le coronavirus. Dès ce mardi, les visites dans les hôpitaux et les homes pour personnes âgées sont interdites.



En fin de semaine dernière, les autorités tessinoises s'étaient contentées de limiter les horaires et la durée des visites. Voisin du foyer infectieux le plus important d'Europe, le Tessin est également le canton qui présente la plus forte densité de cas de Covid-19 par rapport à sa population, selon les derniers chiffres sur le site de l'Office fédéral de la santé publique.



Lundi, le canton transalpin comptait 26 cas confirmés et 41 autres en attente d'un second test. L'objectif principal est de protéger les membres les plus faibles de la société, a déclaré le gouvernement tessinois dans un communiqué diffusé lundi soir. De plus, les ressources du personnel médical devraient être épargnées.



Certains établissements ont introduit des mesures supplémentaires pour se préparer à une augmentation potentielle des cas de coronavirus. La semaine dernière, le canton italophone avait déjà pris comme mesure d'interdire jusqu'au 15 mars les manifestations rassemblant plus de 150 personnes.(awp)

