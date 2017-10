Leonteq: l'action recherchée sur des spéculations de participation

Des achats de suite dopent l'action Leonteq. Selon des courtiers, le marché spécule à nouveau autour d'une augmentation de la participation par le pionnier des fonds spéculatifs Rainer-Marc Frey.

Depuis l'annonce du départ de M. Schoch, les acheteurs à découvert étrangers battent retraite.(Keystone)

A 14h20, l'action Leonteq montait de 2,4% à 69,45 CHF, avec un plus haut à 69,75 CHF et alors que le SPI se contentait d'un gain de 0,2%.

Le départ surprise du patron et cofondateur Jan Schoch annoncé vendredi dernier porterait la signature de M. Frey. On spécule sur le fait que cet actionnaire de référence soit sur le point d'étoffer encore sa participation dans la société. Via Horizon21, M. Frey détient, depuis mi-mars, 7,46% des droits de vote de Leonteq.

M. Frey a lui-même jeté de l'huile sur le feu lorsqu'il a cédé fin avril une part importante de sa participation dans Siegfried.

Il constitue une réserve liquide pour acheter d'autres actions Leonteq, ont supputé les observateurs à l'époque. Selon le règlement de SIX, M. Frey ne devra rendre publique sa participation qu'au franchissement de la barre des 10%.

Depuis l'annonce du départ de M. Schoch, les acheteurs à découvert étrangers battent retraite. Cela pourrait expliquer en partie la hausse récente de 15% du titre. Des intervenants parlaient, jeudi, d'achats de couverture, des opérations qui ne sont en général pas durables.(awp)