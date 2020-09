Le verdissement d'Uber plébiscité par les Suisses

mercredi, 09.09.2020

Depuis son extension à Zurich, Genève, Bâle et Lausanne en juin dernier, Uber Green a recensé un bond de 40% du nombre de ses utilisateurs.

Uber Green permet aux utilisateurs de la plateforme de commander des courses en voiture électrique ou hybride au même tarif que UberX. (Keystone)

L'offre "verte" du géant de la VTC (voiture avec chauffeur) Uber rencontre un franc succès auprès du public suisse. Depuis son extension à quatre villes en Suisse en juin dernier, Uber Green a recensé un bond de 40% du nombre de ses utilisateurs.

Parallèlement, Uber signale mercredi que 20% de conducteurs supplémentaires ont changé leur véhicule pour un modèle à "faible émission". Uber Green permet aux utilisateurs de la plateforme de commander des courses en voiture électrique ou hybride au même tarif que UberX.

"En tant que principale plateforme de mobilité en Europe, nous avons un rôle important à jouer dans la lutte contre le changement climatique et le soutien à une transition verte", a déclaré le patron d'Uber Suisse Jean-Pascal Aribot, cité dans un communiqué, soulignant le rôle de pionnier que devrait avoir le pays au cours des cinq prochaines années.

Le mastodonte californien nourrit de grandes ambitions en termes de durabilité, et vise d'ici 2040 une offre 100% dépourvue d'émissions. A plus brève échéance, la barre est fixée à 50% dans sept capitales européennes: Amsterdam, Berlin, Bruxelles, Lisbonne, Londres, Madrid et Paris.

En Suisse, Uber Green est actuellement disponible dans les villes de Zurich, Genève, Bâle et Lausanne. Par ailleurs, depuis juillet, les utilisateurs zurichois ont la possibilité de réserver directement sur la plateforme d'Uber des trottinettes électriques auprès de Lime. (awp)