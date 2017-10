La genevoise Messerli Services fête ses 60 ans

mardi, 17.10.2017

Depuis sa création en 1957, Messerli Services est devenu un acteur incontournable du nettoyage professionnel, dans un premier temps à Genève, puis sur l’ensemble de l’Arc lémanique. L’entreprise compte aujourd’hui 350 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires annuel de 8 à 10 millions.

Pour célébrer son 60ème anniversaire, Messerli Services a invité ses clients, partenaires, amis et fournisseurs à une soirée de jubilé à la FER.

Racheté par le groupe Integraal le 1er juillet 2016, Messerli Services est un acteur majeur du nettoyage professionnel. Les valeurs affichées de la société sont la propreté, les services, la confiance, l’efficacité et la qualité. Ce rachat a insufflé un nouveau dynamisme à l’entreprise et renforcé son implantation géographique grâce à ses bureaux de Genève, Gland et Lausanne.

En novembre dernier, Messerli Services a déménagé dans les locaux du groupe Integraal à la rue Eugène-Marziano 15 à Genève. Un changement d’adresse qui a permis d’offrir un cadre de travail optimal aux collaborateurs et aux clients de la société, ainsi que d’intensifier la collaboration et la cohésion avec les autres sociétés du groupe.

Pour célébrer son 60ème anniversaire, Messerli Services a invité ses clients, partenaires, amis et fournisseurs à une soirée de jubilé à la FER. A cette occasion, une Fiat 500 Anniversario (série spéciale célébrant les 60 ans de l'iconique Fiat 500) a été tirée au sort.

Messerli Services est membre de l’AGENS (Association genevoise des entrepreneurs en nettoyage et de services) et de la FREN (fédération romande des entrepreneurs de nettoyage).