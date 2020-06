La Suisse a enregistré 58 nouveaux cas de coronavirus

vendredi, 26.06.2020

Depuis lundi, la Suisse est passée de 18 cas de contamination au nouveau coronavirus, à 22 mardi, 44 mercredi, 52 jeudi et 58 ce vendredi.

Les contaminations accélèrent légèrement.(Keystone)

La Suisse a enregistré 58 nouveaux cas d'infection au Covid-19 au cours des dernières 24 heures et un décès au Liechtenstein, indique vendredi l'Office fédéral de la santé publique. Les contaminations accélèrent légèrement.



Depuis lundi, on est passé de 18 cas de contamination au nouveau coronavirus, à 22 mardi, 44 mercredi, 52 jeudi et 58 vendredi. L'OFSP dénombre 1682 décès depuis le début de la pandémie contre 1962, selon les cantons.



Tandis que seules 95 contaminations étaient enregistrées pendant la semaine 23 (1er-7 juin), celles-ci ont grimpé à 142 la semaine 24 (8-14 juin), puis à 168 la semaine 25 (15-21 juin). Cette semaine, on en dénombre déjà 194 de lundi à vendredi.



Les nouvelles hospitalisations, au nombre de 3 du 1er au 7 juin, ont augmenté à 4 la semaine suivante, puis à 10 du 15 au 21 juin.

Quarantaines à VD, VS et ZH

Les contaminations les plus importantes ont été décelées dans les cantons de Vaud, de 18 à 27 entre la semaine 24 et 25, en Valais de 18 à 25 et à Zurich de 27 à 32. C'est d'ailleurs dans ces cantons que les quarantaines sont les plus nombreuses.



A Kloten (ZH), la crèche et le jardin d'enfants d'une école sont fermés jusqu'à nouvel ordre après qu'une employée a été testée positive au coronavirus. Au total, 80 enfants ont été placés en quarantaine mercredi soir.



Au début du mois de juin à Therwil (BL), une soixantaine de personnes ont été mises en quarantaine pendant dix jours après qu'un écolier de 14 ans a été testé positif au coronavirus.



Un cas précédent concernant deux élèves de la même école a entraîné l'isolement des deux écoliers et la mise en quarantaine d'une septantaine de personnes fin mai à Bâle.



Le 21 juin en Suisse et au Liechtenstein, 189 personnes se trouvaient en isolement suite à une infection au Covid-19 confirmée en laboratoire, et 641 contacts étaient en quarantaine sur prescription médicale.



Le nombre de tests effectués pour le SARS-CoV-2, virus du Covid-19, s'élève à 534'490 depuis le début de la pandémie. Durant la semaine 25, 48'576 tests ont été effectués, dont 0,4 % étaient positifs.(AWP)

